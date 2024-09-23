Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Tomris Giritlioğlu (d. 1957) yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı, proje tasarımcısı.

1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri ile üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerin yapımcı veya proje tasarımcısı olarak Türkiye'de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olmuştur.

Yaşamı

1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hataylı bir ailenin çocuğudur. Babası o sırada Kadınhanı'nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi Sakine Arcak (Günaydın) idi. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji'ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında 'sıkı bir devrimci' olarak tanındıÜniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar verdi.Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi (1980).