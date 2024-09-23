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Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

'Kurşun Yarası', 'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında', 'Hatırla Sevgili' gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenen Tomris Giritlioğlu, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:15
Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

Ünlü yönetmen ve yapımcı Tomris Giritlioğlu'nun vefatı, sanat camiasını derinden etkiledi.

Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen ünlü yönetmen, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri filmi ile üne kavuşan yönetmen Tomris Giritlioğlu, 'Kurşun Yarası', 'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında','Hatırla Sevgili' gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenmişti.

Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Giritlioğlu'nun vefatının ardından ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Giritlioğlu'nun fotoğrafını "23 Eylül 2024 Pazartesi…" notuyla yayınlayan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Çok şey öğrendim ondan. Tomris Giritlioğlu okulundan geçenlerdenim. Pek çok oyuncu ve yönetmen kazandırdı. İnandığına sonuna kadar inanırdı. İnat ederdi. Ve olurdu. Türk sinemasının, Türk televizyonunun, hepimizin başı sağ olsun."

Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Tomris Giritlioğlu (d. 1957) yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı, proje tasarımcısı.

1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri ile üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerin yapımcı veya proje tasarımcısı olarak Türkiye'de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olmuştur.

Yaşamı

1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hataylı bir ailenin çocuğudur. Babası o sırada Kadınhanı'nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi Sakine Arcak (Günaydın) idi. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji'ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında 'sıkı bir devrimci' olarak tanındıÜniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar verdi.Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi (1980).