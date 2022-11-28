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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, üç hafta önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. O günden bu yana hastanede tedavi gören Şükrü Gençoğlu'ndan kahreden haber geldi! Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi öğrenen Sıla kahroldu. İşte bütün ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:30
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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Sıla kahroldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

TEDAVİ OLUYORDU

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi devam ediyordu.

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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gençoğlu, hayatını kaybetti.

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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

Ailesine bağlılığıyla bilinen Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun en büyük destekçisi anne ve babasıydı...