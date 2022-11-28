Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, üç hafta önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. O günden bu yana hastanede tedavi gören Şükrü Gençoğlu'ndan kahreden haber geldi! Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi öğrenen Sıla kahroldu. İşte bütün ayrıntılar...