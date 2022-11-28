28 Kasım 2022, Pazartesi
Ünlü şarkıcı Sıla’nın en acı günü! Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi! Şarkıcı YIKILDI
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, üç hafta önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. O günden bu yana hastanede tedavi gören Şükrü Gençoğlu'ndan kahreden haber geldi! Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi öğrenen Sıla kahroldu. İşte bütün ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:30
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