Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, magazin dünyasında bomba gibi düşecek bir aşk itirafında bulundu. Ortaç, konuk olduğu programda Nehir Gözlüm şarkısını okudu. Şarkıcı, parçanın bitiminde oldukça ses getirecek bir itirafta bulundu. Serdar Ortaç, ünlü güzele aşkını "20'li yaşların başında platonik olarak aşıktım hatta Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım" sözleriyle anlattı. Peki kim bu ünlü güzel? İşte bomba aşk itirafının detayları…