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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, magazin dünyasında bomba gibi düşecek bir aşk itirafında bulundu. Ortaç, konuk olduğu programda Nehir Gözlüm şarkısını okudu. Şarkıcı, parçanın bitiminde oldukça ses getirecek bir itirafta bulundu. Serdar Ortaç, ünlü güzele aşkını "20'li yaşların başında platonik olarak aşıktım hatta Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım" sözleriyle anlattı. Peki kim bu ünlü güzel? İşte bomba aşk itirafının detayları…

Giriş Tarihi: 21.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 11:15
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

Bir TV programına konuk olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, aşk hayatıyla ilgili olay yaratacak bir itirafta bulundu.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

Ortaç, günümüzde de oldukça popüler bir isme olan aşkını anlattı.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

Ünlü güzel hem mankenliği hem de başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekerken yeni aşkıyla da son günlerde gündem olmuştu.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

SERDAR ORTAÇ'IN BOMBA CANSU DERE İTİRAFI

Seneler önce ünlü manken ve oyuncu Cansu Dere'ye aşık olduğunu fakat Dere'nin bu duygularından haberinin olmadığını belirten Ortaç, Dere için yazdığı şarkıyı da okudu.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan bomba aşk itirafı! Gözde oyuncuya kalbini kaptırmış: Onun için şarkı bile yazdım

"NEHİR GÖZLÜM'Ü CANSU DERE İÇİN YAZDIM"

Programda Nehir Gözlüm'ü seslendiren Serdar Ortaç, aşk itirafında bulundu. Şarkıcı, 20'li yaşlarında başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşık olduğunu söyledi.