Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir'in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

2 sene önce Kenan Koçak ile ihtişamlı bir düğünle evlenen ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen sene ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. Geçen eylül ayında da 2. defa anne olmanın sevincini yaşayan Özbey, oğlu Emir'i doğurmuştu. Başarılı müzik kariyeri ve mutlu evliliğiyle düşman çatlatan Merve Özbey, son paylaşımıyla Instagram'ı yıktı geçti! Minik oğlu Emir'in yüzünü ilk defa takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Merhaba ben EMİR. Nam-ı diğer EMİİİİ" sözleriyle paylaştı. Bakın minik Emir kime benziyor?