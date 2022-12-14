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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir'in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir'in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

2 sene önce Kenan Koçak ile ihtişamlı bir düğünle evlenen ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen sene ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. Geçen eylül ayında da 2. defa anne olmanın sevincini yaşayan Özbey, oğlu Emir'i doğurmuştu. Başarılı müzik kariyeri ve mutlu evliliğiyle düşman çatlatan Merve Özbey, son paylaşımıyla Instagram'ı yıktı geçti! Minik oğlu Emir'in yüzünü ilk defa takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Merhaba ben EMİR. Nam-ı diğer EMİİİİ" sözleriyle paylaştı. Bakın minik Emir kime benziyor?

Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:54
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir’in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

Merve Özbey oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturan şarkıcı Merve Özbey, geçen sene Eylül ayında kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Geçen eylül ayında da ikinci bebeğini kucağına alan şarkıcı, ailesini genişletmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir’in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

Kariyerinde başarılarıyla adından söz ettiren Merve Özbey, özel hayatındaki gelişmeler ile de ilgi topluyor.

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir’in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

Huzurlu yuvasıyla parmak ısırtan Merve Özbey'i, Instragram 1,7 milyon kullanıcı takip ediyor.

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir’in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

Paylaşımlarıyla beğeni toplayan Özbey, sık sık ailesiyle olan karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey oğlu Emir’in yüzünü ilk defa paylaştı! Özbey’in paylaşımına yorum yağdı! Bakın Emir bebek kime benziyor?

İLK DEFA OĞLUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Özbey son olarak 3 ay önce dünyaya gelen oğlunun yüzünü gösterdiği bir paylaşım yaptı.