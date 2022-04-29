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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

Saplantılı hayranıyla uğraşan usta sanatçı Hakan Peker'in hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Daha öncesinde durumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Peker, sosyal medya hesabı üzerinden saplantılı hayranına ilişkin ilgili son gelişmeyi 'ibret olsun' notuyla paylaştı. Peker ayrıca yaşadıklarını A Haber'e verdiği özel röportajda anlattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:25
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Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

Şarkıcı Hakan Peker takıntılı hayranı ile başı dertte.

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Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

Takıntılı hayranının tehditleriyle boğuşan Peker, açık adresinin de ifşa olmasıyla savcılığa koştu.

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Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Başlatılan soruşturma sonrasında Hakan Peker sosyal medya hesabında saplantılı hayranı ile ilgili son gelişmeyi paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

"VE SONUNDA…"

Peker, Tuğba Karaduman isimli saplantılı hayranının 3 gün hapis cezası aldığı karar yazısını paylaşarak "Ve sonunda 3 gün hapis cezası Tuğba Karaduman yaptığı terbiyesizlikler ve hakaretler karşısında cezasını aldı ibret olsun" notuyla paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

HAKAN PEKER KABUS GÜNLERİNİ A HABER'E ANLATTI

Hakan Peker konuya ilişkin A Haber'e özel bir açıklama yaptı.