29 Nisan 2022, Cuma
Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza
Saplantılı hayranıyla uğraşan usta sanatçı Hakan Peker'in hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Daha öncesinde durumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Peker, sosyal medya hesabı üzerinden saplantılı hayranına ilişkin ilgili son gelişmeyi 'ibret olsun' notuyla paylaştı. Peker ayrıca yaşadıklarını A Haber'e verdiği özel röportajda anlattı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:25
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