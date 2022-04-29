Ünlü şarkıcı Hakan Peker sosyal medya hesabından paylaştı! Saplantılı hayranına ibretlik ceza

Saplantılı hayranıyla uğraşan usta sanatçı Hakan Peker'in hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Daha öncesinde durumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Peker, sosyal medya hesabı üzerinden saplantılı hayranına ilişkin ilgili son gelişmeyi 'ibret olsun' notuyla paylaştı. Peker ayrıca yaşadıklarını A Haber'e verdiği özel röportajda anlattı. İşte ayrıntılar...