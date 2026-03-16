Ünlü şarkıcı Günay Naiboğlu’na kaçak yapı şoku: 5 yıl hapis isteniyor

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı Günay Naiboğlu hakkında Balıkesir'in Marmara ilçesindeki arsasına ruhsatsız yapı inşa ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Süreç, 21 Mart tarihinde belediye ekiplerinin yaptığı kontrolde parsel üzerinde dış kaplaması tamamlanmış, tek katlı ve tamamen ahşap bir yapının tespit edilmesiyle başladı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda yapının pencerelerinin takılı olduğu, ahşap kaplamayla tamamlandığı ve genel bütünlüğü itibarıyla ruhsata tabi bir nitelik taşıdığı ifade edildi. İmar mevzuatına aykırılık teşkil ettiği belirtilen yapı için savcılık, Naiboğlu'nun "imar kirliliğine neden olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İddianamede söz konusu parselin herhangi bir koruma alanı içinde kalmadığı ancak yapının belediyeden izin alınmadan inşa edilmesinin yasalara aykırı olduğu vurgulandı. Savcılık, hazırlanan dosya kapsamında ünlü şarkıcı için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

İmar mevzuatına aykırılık kastı taşımadığını belirten Naiboğlu, kesilen idari para cezasını ödediğini ve Haziran 2025'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunarak süreci başlattığını ifade etti.

"Arsa üzerine yalnızca tamamen ahşaptan oluşan, geçici amaçla kullanılan bir yapı yerleştirdim. Sabit bir betonarme niteliği yoktur ve taşınabilir bir yapıdır."

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde Temmuz 2025 tarihinde görülen duruşmada savunmasını yapan Günay Naiboğlu, yapının klasik anlamda bir bina olmadığını öne sürdü. Naiboğlu savunmasında şu ifadelere yer verdi:

KISA KISA: İMAR DAVASI SÜRECİ

1. Ahşap yapılar neden dava konusu oldu? Bilirkişi raporu, yapının niteliği gereği ruhsat alınması gereken kalıcı bir konut özelliği taşıdığını belirttiği için dava açıldı.

2. Şarkıcının savunması ne oldu? Naiboğlu, yapının sabit bir temeli olmadığını, "taşınabilir" ve "geçici" bir barınak olduğunu ileri sürdü.

3. Bundan sonra ne olacak? Mahkeme, belediyeye yapılan ruhsat başvurusunun sonucunu ve yapının mevcut durumunu inceleyerek kararını verecek.