Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim'i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında armatör Selim Selimoğlu ile evlendi. Şarkıcının bu evliliğinden biri kız, diğeri erkek 2 çocuğu dünyaya geldi. Bengü ilk çocuğu Zeynep'i evliliğinden tam 1 sene sonra, ikinci çocuğu Selim'i de kasım ayının ilk günlerinde dünyaya getirdi. Bengü ve Selim Selimoğlu çifti 6 aydır sır gibi sakladıkları oğulları Selim'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına herkes o yorumu yaptı. İşte başta Bengü olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.