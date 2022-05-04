04 Mayıs 2022, Çarşamba
Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim'i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında armatör Selim Selimoğlu ile evlendi. Şarkıcının bu evliliğinden biri kız, diğeri erkek 2 çocuğu dünyaya geldi. Bengü ilk çocuğu Zeynep'i evliliğinden tam 1 sene sonra, ikinci çocuğu Selim'i de kasım ayının ilk günlerinde dünyaya getirdi. Bengü ve Selim Selimoğlu çifti 6 aydır sır gibi sakladıkları oğulları Selim'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına herkes o yorumu yaptı. İşte başta Bengü olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Giriş Tarihi: 04.05.2022 17:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 17:58
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