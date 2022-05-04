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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim'i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim'i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında armatör Selim Selimoğlu ile evlendi. Şarkıcının bu evliliğinden biri kız, diğeri erkek 2 çocuğu dünyaya geldi. Bengü ilk çocuğu Zeynep'i evliliğinden tam 1 sene sonra, ikinci çocuğu Selim'i de kasım ayının ilk günlerinde dünyaya getirdi. Bengü ve Selim Selimoğlu çifti 6 aydır sır gibi sakladıkları oğulları Selim'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına herkes o yorumu yaptı. İşte başta Bengü olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Giriş Tarihi: 04.05.2022 17:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 17:58
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Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü şarkıcı Bengü 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi.

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Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Bengü ve Selim Selimoğlu çifti oğulları Selim'i geçen kasım ayında kucaklarına aldı. Şarkıcı 6 aydır sır gibi sakladığı oğlunun resmini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ünlülerin çok merak edilen çocukları...

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Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları. 1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...

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Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

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Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’i ilk defa paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.