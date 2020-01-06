Ünlü şarkıcı Adele tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'i görenler tanıyamadı! Sesiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Adele son aylarda verdiği kilolarla hayranlarını şoka uğrattı. Yeni görüntüsü bazı hayranları tarafından çok sevilirken bazı hayranlarını telaşlandırdı. Yeni görüntüsüne telaşlanan kimi takipçileri, "Adele eskiden daha sağlıklı görünüyordu, bir rahatsızlığı mı var" sorusunu sorarken, kimi "Sağlıklı gibi görünmüyor. Biri onu beslesin!" dedi.