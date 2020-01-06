06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ünlü şarkıcı Adele tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'i görenler tanıyamadı! Sesiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Adele son aylarda verdiği kilolarla hayranlarını şoka uğrattı. Yeni görüntüsü bazı hayranları tarafından çok sevilirken bazı hayranlarını telaşlandırdı. Yeni görüntüsüne telaşlanan kimi takipçileri, "Adele eskiden daha sağlıklı görünüyordu, bir rahatsızlığı mı var" sorusunu sorarken, kimi "Sağlıklı gibi görünmüyor. Biri onu beslesin!" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 10:30
  • 1
  • 68
Ünlü şarkıcı Adele tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'i görenler gözlerine inanamadı. Başarılı sanatçı, son dönemlerde hızla kilo vermeye başladı. Adele'in sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafları hayranlarını ikiye ayırdı.

  • 2
  • 68
Ünlü şarkıcı Adele tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Bazı kullanıcılar, Adele'in zayıf haline hayran kaldı. Bazıları ise bu duruma temkinli yaklaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu Adele mi? Birisi onu lütfen beslesin, çok zayıf görünüyor ve hiç de sağlıklıymış gibi durmuyor. Onun için endişe ediyoruz" yorumunu yaptı.

  • 3
  • 68
Ünlü şarkıcı Adele tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Bir grup kullanıcı ise "Eskiden kilolu olduğu için dalga geçiyorlardı şimdi ise zayıf olduğu için" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 68
Ünlü şarkıcı Adele tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

İşte Adele'in herkesi şaşkına uğratan değişimi…

  • 5
  • 68
Ünlü şarkıcı Adele tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu