Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi ki, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...