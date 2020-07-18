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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi ki, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 14:37
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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...

Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Hayranı olduğu ünlüleri bile tanıyamayan izleyici, özellikle Süper Kahramanlar'a hayat veren isimleri şaşkınlıkla izledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...

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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...

Carice van Houten

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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...

Ryan Reynolds

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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! Kimse tanıyamadı...

Brad Pitt