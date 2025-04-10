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Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! "Adalete güveniyoruz"

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ara kararda, iki tanığın daha dinlenmesine ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi. Belçim Bilgin, Onur Tuna ve Ece Seçkin, Minguzzi Ailesi'ne destek için Kartal Adliyesi'ne gelen isimler arasındaydı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:32
Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan ilişkin dava bugün görülmeye başladı. 2 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ

Duruşma öncesinde açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin 2 aydır tehdit edildiğini söyleyerek, "Bu kişiler Ahmet Minguzzi'nin mezarını sabah saatlerinde tahrip etmişler. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" dedi.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

Destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

ÜNLÜLER AHMET İÇİN ADLİYEDE!

Duruşma basına kapalı gerçekleşirken, Onur Tuna, Tanem Sivar, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin adliyeye giden isimler arasındaydı.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

Onur Tuna "Ahmet için buradayız, başka hiçbir konu yok" derken, Belçim Bilgin "Bir tek Ahmet için buradayız" diye konuştu.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

"KALBİMİZ PARAMPARÇA"

Tanem Sivar, konuyla ilgili olarak "Kalbimiz paramparça. Sonsuz bir sevgi ile büyümüş, hayatını yaşayan tertemiz bir çocuk, ailesi... Ve tabi binlerce detay var bunlar içinde sorgulanması gereken sistemle alakalı. Ahmet bir tanesi, dilerim son olur. Çok zor, Ailesi için sonsuza kadar yanındayız. Hepimiz Ahmet'i tanıyor gibi hissediyoruz. Gördüğüm her şeyde, her gün aklımdan ve kalbimden geçiyor. Dilerim en vicdanlı kararlar çıkar" dedi.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Duruşma için Amerika'dan döndüğünü söyleyen Ece Seçkin ise "Ben Ahmet'i hiç tanıma şansı bulmadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız. Minguzzi Ailesi'ne destek için buradayız. Ahmet'i en iyi annesi Yasemin tasvir edip anlatıyor.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

Ahmet giderken çok büyük bir acı ve korkunç bir yıkımla bu dünyadan gitti. Ama sadece acı ile gitmedi. Arkasından umudu getirecek. İnanıyoruz ki adaleti getirecek Ahmet… Çıkmasını umduğumuz emsal karardan sonra 'milyonlarca Ahmet'in canı kurtulacak' diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz." dedi.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

Mahkemeye gelen oyunculardan Belçim Bilgin, Instagram hesabından Ahmet için paylaşım yapmıştı.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! Adalete güveniyoruz

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.