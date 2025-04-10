10 Nisan 2025, Perşembe
Ünlü oyuncular Mattia Ahmet Minguzzi için adliyede! "Adalete güveniyoruz"
Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ara kararda, iki tanığın daha dinlenmesine ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi. Belçim Bilgin, Onur Tuna ve Ece Seçkin, Minguzzi Ailesi'ne destek için Kartal Adliyesi'ne gelen isimler arasındaydı.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:32