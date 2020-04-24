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Ünlü oyuncu Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanının tamamını evde geçiren Vildan Atasever, evdeki vaktini bol bol okuyarak geçirdiğini belirtti. Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini belirten Atasever, "Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:51
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Ünlü oyuncu Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin tamamını evde geçiren Vildan Atasever, Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini belirtti.

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Ünlü oyuncu Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

Türkiye'nin sağlık ve teknoloji alanındaki adımlarıyla pek çok ülkeye yaptığı yardımları takdir ettiğini söyleyen Atasever, "Artık tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!" dedi.

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Ünlü oyuncu Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan evde kal çağrısına uyan Atasever vaktini evde bol bol okuyarak geçirdiğini söylerken Türkiye'nin virüs ile mücadelesini ise hayranlıkla izlediğini belirtti.

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Ünlü oyuncu Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

"Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu." dedi.

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Ünlü oyuncu Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

'İNSANLIK İÇİN SIĞINAK'

Atasever, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arka arkaya yükselen şehir hastanelerimiz ve yerli solunum cihazlarımız, güçlü Türkiye'nin göstergesi. Ülkemizde yapılan her faydalı oluşum biz vatandaşlar için bir armağandır. Dünyaya yaptığımız yardımlar ise tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye'yi işaret ediyor."