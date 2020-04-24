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Ünlü oyuncu Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”
Koronavirüs salgını nedeniyle zamanının tamamını evde geçiren Vildan Atasever, evdeki vaktini bol bol okuyarak geçirdiğini belirtti. Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini belirten Atasever, "Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu." dedi.
Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:51
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