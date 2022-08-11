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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle şöhrete kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Ufuk Özkan'dan geçen günlerde sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Özkan'ın 17 senelik evliliğinin tek celsede bittiği gün yüzüne çıkmıştı. Boşanmanın peşinden Ufuk Özkan ilk kez konuştu. Öte yandan Özkan'ın eşi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 17 senelik eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkına döndü. İşte Ufuk Özkan'ın biten evliliğinin ardından ilk açıklaması ve eşi…

Giriş Tarihi: 11.08.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 12:01
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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

Geniş Aile dizisiyle şöhret kazanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan cephesinden geçen günlerde kötü haber geldi. Özkan'ın 17 senelik evliliğinin tek celsede bittiği ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDILAR

İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

UFUK ÖZKAN BOŞANMANIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

16 yaşında Eren adında bir oğulları olan Nazan Güneş'le geçtiğimiz günlerde 17 yıllık evliliği tek celsede anlaşmalı olarak sona eren Ufuk Özkan, boşanma hakkında konuştu.

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

"HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ SADECE EVLERİ AYIRDIK"

Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık.

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

"BOŞANDIKTAN SONRA YEMEĞE ÇIKTIK"

Eski eşi ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten oyuncu, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik" dedi.