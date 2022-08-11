Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın 17 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle şöhrete kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Ufuk Özkan'dan geçen günlerde sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Özkan'ın 17 senelik evliliğinin tek celsede bittiği gün yüzüne çıkmıştı. Boşanmanın peşinden Ufuk Özkan ilk kez konuştu. Öte yandan Özkan'ın eşi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 17 senelik eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkına döndü. İşte Ufuk Özkan'ın biten evliliğinin ardından ilk açıklaması ve eşi…