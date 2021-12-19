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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den bomba gibi itiraf: Çok aşık oldum

Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlara çıkan oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da 5,4 milyon kişinin takip ettiği, paylaşımlarıyla merak uyandıran oyuncu son olarak bomba bir aşk itirafında bulundu. "Çok aşık oldum" ifadeleriyle duygularını paylaşan Tuba Büyüküstün'ün bu sözleri gündeme bomba gibi düştü! İşte Büyüküstün'ün şaşkına çeviren aşk itirafı…

Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:25
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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den bomba gibi itiraf: Çok aşık oldum

Bugünlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan işletmeci Umut Evirgen ile 3 senelik ilişkisini geçen aylarda noktalayan Tuba Büyüküstün, son yaptığı paylaşımla kafalarda soru işareti oluşturdu.

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den bomba gibi itiraf: Çok aşık oldum

TUBA BÜYÜKÜSTÜN EŞİ

Son zamanlarda yalnızlığın dibine vuran Büyüküstün, 2011'de de Onur Saylak ile dünya evine girmiş ve 2017 senesinde ayrılmışlardı.

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den bomba gibi itiraf: Çok aşık oldum

'KİME AŞIK OLDU?'

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında tanınan güzel oyuncu, paylaşımı ile 'kime aşık oldu?' sorusunu akıllara getirdi.

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den bomba gibi itiraf: Çok aşık oldum

"ÇOK, ÇOK AŞIK OLDUM"

Tuba Büyüküstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den bomba gibi itiraf: Çok aşık oldum

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...