19 Aralık 2021, Pazar
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den bomba gibi itiraf: Çok aşık oldum
Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlara çıkan oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da 5,4 milyon kişinin takip ettiği, paylaşımlarıyla merak uyandıran oyuncu son olarak bomba bir aşk itirafında bulundu. "Çok aşık oldum" ifadeleriyle duygularını paylaşan Tuba Büyüküstün'ün bu sözleri gündeme bomba gibi düştü! İşte Büyüküstün'ün şaşkına çeviren aşk itirafı…
Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:25
- 1
- 35
- 2
- 35
- 3
- 35
- 4
- 35
- 5
- 35