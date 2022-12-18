Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

"ETRAFIMDA ÇOK B.KUYLA…"

Takipçi oyuncunun pozuna "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yazdı. Bu yoruma anlam veremeyen Pınar Altuğ ise yanıt olarak "Etrafımda çok b.kuyla kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" dedi.