18 Aralık 2022, Pazar
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında başı çekiyor. Sosyal medya sayfasından sıklıkla özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yer yer takipçileriyle polemiğe girmekten de geri durmuyor. Altuğ, özellikle eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı karelere gelen kötü yorumlarda çılgına dönüyor. Bu defa ünlü oyuncu ağzını bozdu! Pınar Altuğ o yorumu görünce çok sinirlenip ağzını bozdu. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 15:53
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