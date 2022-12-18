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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında başı çekiyor. Sosyal medya sayfasından sıklıkla özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yer yer takipçileriyle polemiğe girmekten de geri durmuyor. Altuğ, özellikle eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı karelere gelen kötü yorumlarda çılgına dönüyor. Bu defa ünlü oyuncu ağzını bozdu! Pınar Altuğ o yorumu görünce çok sinirlenip ağzını bozdu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 15:53
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

Pınar Altuğ'un siniri tepesine çıktı! O yorumu görünce çileden çıktı! Takipçileri tarafından eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sürekli hatırlatılan Pınar Altuğ, artık dayanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

BEĞENİ YAĞDI

Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bir pozunu paylaştı.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

Son dönemde tiyatro hazırlıkları yapan ve heyecanlı olan oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

O YORUM ÇİLEDEN ÇIKARDI

Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile pozuna bir takipçiden ise anlam verilemeyen bir yanıt geldi.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un SABRI KALMADI! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la pozunu paylaştı! Takipçisinin o yorumunu görünce ağzını bozdu…

"ETRAFIMDA ÇOK B.KUYLA…"

Takipçi oyuncunun pozuna "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yazdı. Bu yoruma anlam veremeyen Pınar Altuğ ise yanıt olarak "Etrafımda çok b.kuyla kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" dedi.