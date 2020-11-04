Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Prison Break yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın her yerinde milyonlarca hayranı bulunan dizinin yeni sezon tarihi için gelecek açıklama bekleniyor. Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6. sezonun geleceğini ifade etti. İşte, Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Prison Break yeni sezon tarihi açıklandı mı?