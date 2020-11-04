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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü oyuncu paylaştı! Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Prison Break yeni sezon tarihi açıklandı mı? Ünlü oyuncu paylaştı! Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Prison Break yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Dünyanın en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Prison Break efsanesi geri dönmeye hazırlanıyor. Hayranları iddianın ortaya atıldığı günden bu yana gelecek açıklamayı bekliyordu. İlk açıklama dizinin yıldızı Dominic Purcell'den geldi. Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. İşte, Prison Break yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.11.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 23:13
Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Prison Break yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın her yerinde milyonlarca hayranı bulunan dizinin yeni sezon tarihi için gelecek açıklama bekleniyor. Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6. sezonun geleceğini ifade etti. İşte, Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Prison Break yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR PRİSON BREAK 6. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Tüm dünyada izlenen Prison Break dizisinin oyuncusu Dominic Purcell, bir dizi söylentiye cevap vermek için Instagram hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı.
Purcell şu ifadeleri kullandı: "Söylenti 1. Yaşlıyım, evet, 50 yaşındayım. Söylenti 2. Kelim. Hayır saçım var ama insanlar tıraş etmemi istiyor."
"Söylenti 3. Prison Break'in 6. sezonu gelecek mi? Evet. Söylenti 4. İnsanları seviyor muyum? Hayır. Toplu olarak değil. Kesinlikle hayır."
Ünlü oyuncunun paylaşımı dizinin hayranları arasında heyecan yaratırken yapım şirketinden ise henüz resmi açıklama gelmedi.