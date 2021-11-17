Ünlü oyuncu nazardan korunmak için sirkeli suyla yıkanıyor! Çok fazla batıl inancı var
Hemen hemen herkesin garip batıl inançları veya totemleri var. Kiminin hayata etkisi çok az olsa da, bazı batıl inançlar günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Bazı isimlerin öyle bir batıl inançları var ki görenler 'yok artık' diyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2021
13:30
Magazin dünyasının ünlü isimleri ilginç batıl inançlarıyla şaşırtıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, büyükelçi babasının mesleği gereği çocukluk yıllarında 4 yılda bir ülke değiştirdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu "O yıllardan kalan alışkanlıkla hâlâ 4 yılda bir ev değiştiriyorum" dedi.
Oyuncu, planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itiraf etti: "Ani gelişen durumlar karşısında kendimi rahat hissetmiyorum. Hayatı akışına bırakamıyorum. Mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım yakınlarda olduğunu ve kahve içmek istediğini söyledi. Çok ani olduğu için buluşamam. Programlar birkaç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz. Kendimi mental olarak da hazırlayabileyim."
DEMET ŞENER Demet Şener "Çocukken izlediğim Jaws filmleri sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum" itirafından bulundu.
Travmasını atlatmak için önümüzdeki dönemlerde adım atacağını söyleyen Şener "Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum" diye konuştu.