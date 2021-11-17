Ünlü oyuncu nazardan korunmak için sirkeli suyla yıkanıyor! Çok fazla batıl inancı var

Hemen hemen herkesin garip batıl inançları veya totemleri var. Kiminin hayata etkisi çok az olsa da, bazı batıl inançlar günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Bazı isimlerin öyle bir batıl inançları var ki görenler 'yok artık' diyor.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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