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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı

Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı

Keremcem, YouTube'da izleyicisiyle buluşan 'Dur Bi Dinle' serisine konuk oldu. 2008'de yayınlanan 'Elif' dizisinde Yasemin Kay Allen ile başrolü paylaşan 45 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, eski rol arkadaşı hakkında ilgi çeken bir açıklama yaptı. Keremcem, aşıklar şehri Paris'te iyi günde kötü günde 'evet' deyip, 9 ay sonra boşandığı Seda Güven'le evliliği ile ilgili de dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:56
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Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı

2004 'te ilk albümü 'Eylül'ü piyasaya çıkartan Keremcem, 2005 yılında 'Kerem İle Aslı' filmi ile oyunculuk kariyerine adım attı. 'Dur Bi Dinle' programında açıklama yapan Keremcem, 2008'de Yasemin Kay Allen ile kamera karşısına geçtiği ve 'Ahmet' karakterine hayat verdiği 'Elif' dizisi hakkında dikkat çeken bir anısını paylaştı.

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Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı

"DİZİDEN SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU"

"Elif dizisinde Yasemin Kay Allen ile oynamıştık. Onun kilolu olduğu bir dönemdi. Şimdi dünya güzeli, diziden sonra bambaşka oldu. Bunu anlatmam doğru mu bilmiyorum. Yasemine ile plajda boğulmaktan kurtarma sahnem vardı. Genelde kadın oyuncular bikini giyerler, mayo giymezler. Bu dönemde öyle olmayabilir ama o dönem öyleydi. 'Neden mayo giydirdiniz?' dedim. 'Çünkü yönetmen öyle istedi' dediler. Öyle ilginç bir anımız vardı."

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Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı

"ŞAKA YOLLU BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ"

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı

"Biraz şaka yollu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla. Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı. Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı. O anda 'Tamam böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman?' diye düşündüm. Seda ile iki yıldır birlikteydik. Öyle evlendik biz. İlginçti, yakın arkadaşlarım biliyor bunu. Seden Gürel'in yaptığı şakayla başladı, benim yaptığım şakayla devam etti. Sonra ciddiye döndü. Paris'e gittik, evlendik. Mutluyduk, her şey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor."

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Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı

ŞARKICILIK MI, OYUNCULUK MU?

Öte yandan şarkıcılığı oyunculuktan daha çok sevdiğini söyleyen Keremcem, sette olmanın bir anlamda egoyu frenlediğini belirtti.