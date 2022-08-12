12 Ağustos 2022, Cuma
Ünlü oyuncu Keremcem eski eşi Seda Güven ile ilgili bomba itirafta bulundu! İşte Keremcem’in eski eş itirafı
Keremcem, YouTube'da izleyicisiyle buluşan 'Dur Bi Dinle' serisine konuk oldu. 2008'de yayınlanan 'Elif' dizisinde Yasemin Kay Allen ile başrolü paylaşan 45 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, eski rol arkadaşı hakkında ilgi çeken bir açıklama yaptı. Keremcem, aşıklar şehri Paris'te iyi günde kötü günde 'evet' deyip, 9 ay sonra boşandığı Seda Güven'le evliliği ile ilgili de dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:56
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