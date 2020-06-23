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Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, 209 yılında Murat Evler ile nikah masasına oturmuştu. Tanrıyar bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Sunucu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 15:07
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Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, ilk bebeğini kucağına aldı.

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Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu

Ünlü sunucu, oğlunun elini paylaştı ve "Sevgili dostlarım, bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras Bebek'i sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi, görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" notunu düştü.

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Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu

Takipçileri Tanrıyar'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı. Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan İpek Tanrıyar, "eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım" demişti.

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Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu

Sosyal medyada kendisinin zayıf olduğunu düşünenler olduğunu da dile getiren 39 yaşındaki sunucu, Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik" açıklamasını yapmıştı.