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23 Haziran 2020, Salı
ANA SAYFA Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu
Ünlü oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, 209 yılında Murat Evler ile nikah masasına oturmuştu. Tanrıyar bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Sunucu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 15:07
Geçtiğimiz yıl nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, ilk bebeğini kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü sunucu, oğlunun elini paylaştı ve "Sevgili dostlarım, bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras Bebek'i sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi, görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" notunu düştü.
Takipçileri Tanrıyar'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı. Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan İpek Tanrıyar, "eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım" demişti.
Sosyal medyada kendisinin zayıf olduğunu düşünenler olduğunu da dile getiren 39 yaşındaki sunucu, Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik" açıklamasını yapmıştı.