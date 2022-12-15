15 Aralık 2022, Perşembe
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…
Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü aşkı neden bitti? 5 yıllık ilişkiyi bitiren olay ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün, ayrılık haberi magazin gündemine oturmuştu. Hazar Ergüçlü, Etiler'de objektiflere yakalandı. 30 yaşındaki başarılı oyuncu, aşk hayatı ile ilgili çok konuşulan iddiayı onaylarken, ayrılık sebebi ile ilgili ilk defa konuştu. İşte bütün ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:55
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