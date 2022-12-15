Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen ay bir dijital platformun verdiği davete katılmış, transparan elbisesi ile bütün gözleri üzerinde toplamıştı. İddialı giyimiyle dikkat eden genç oyuncu, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Ne zaman giyeceğim sanki bir daha?" ifadeleriyle iddialı bir açıklama yapmıştı.