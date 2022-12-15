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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü aşkı neden bitti? 5 yıllık ilişkiyi bitiren olay ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün, ayrılık haberi magazin gündemine oturmuştu. Hazar Ergüçlü, Etiler'de objektiflere yakalandı. 30 yaşındaki başarılı oyuncu, aşk hayatı ile ilgili çok konuşulan iddiayı onaylarken, ayrılık sebebi ile ilgili ilk defa konuştu. İşte bütün ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:55
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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen ay bir dijital platformun verdiği davete katılmış, transparan elbisesi ile bütün gözleri üzerinde toplamıştı. İddialı giyimiyle dikkat eden genç oyuncu, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Ne zaman giyeceğim sanki bir daha?" ifadeleriyle iddialı bir açıklama yapmıştı.

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…

Ünlü oyuncu, "Onur Bey kıyafetleriniz için ne diyor?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…

"ONUR DAHA DA AÇIK GİYİNMEMİ İSTİYOR"

"Onur beni yüreklendiriyor. Bazen ben 'Acaba çok mu açık?' diye düşünürken, o bana daha da açığını giymem gerektiğini söylüyor. Sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor."

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…

"HEP BERABER TARİH SEÇELİM, EVLENELİM"

Bu sözlerden sonra Cihangir'de objektiflere yansıyan Onur Ünlü ise "Hazal Hanım'la evlilik tarihini belirlediniz mi, ne zaman evleneceksiniz?" sorusu karşısında espri yaparak, "Bu çok özel bir soru. Hep beraber bir tarih seçelim, o zaman evlenelim!" ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden 5 yıllık ilişkilerini bitirdi! Gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer…

25 yaşında 'Deli Yürek' dizisinde çalışarak sektöre adım atan Onur Ünlü, bir hafta önce katıldığı programda, sunucunun "Özel hayatınızla ilgili sizinle çok uğraşıyorlar" yorumu üzerine şunları söylemişti: