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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini anlaşarak bitirdi! Onur Ünlü ‘den ilk açıklama: "Olmayınca olmuyor"

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini anlaşarak bitirdi! Onur Ünlü ‘den ilk açıklama: "Olmayınca olmuyor"

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü ile hemen hemen 5 senedir aşk yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkı sebebiyle sık sık eleştirilere maruz kalan çiftten kötü haber geldi. Düğünleri beklenen Ünlü ve Ergüçlü ayrılmaya karar verdi. Ayrılığın peşinden Hazar Ergüçlü, "Beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor. Onur benim her şeyim." ifadelerini kullanmıştı. Geçen gün Cihangir'de objektiflere yakalanan yönetmen Onur Ünlü de, ayrılık ile ilgili ilk kez konuştu. Ünlü'nün o hali gözden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:51
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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini anlaşarak bitirdi! Onur Ünlü ‘den ilk açıklama: Olmayınca olmuyor

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde Eylül karakteriyle üne kavuşmuştu. Peşinden de Kuzey Güney isimli dizide canlandırdığı Simay rolüyle şöhretine şöhret katmıştı.

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini anlaşarak bitirdi! Onur Ünlü ‘den ilk açıklama: Olmayınca olmuyor

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü iş hayatı kadar özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden oldu. Oyuncu kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini anlaşarak bitirdi! Onur Ünlü ‘den ilk açıklama: Olmayınca olmuyor

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen ay bir dijital platformun verdiği davete katılmış, transparan elbisesi ile bütün gözleri üzerinde toplamıştı. İddialı giyimiyle dikkat eden genç oyuncu, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Ne zaman giyeceğim sanki bir daha?" ifadeleriyle iddialı bir açıklama yapmıştı.

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini anlaşarak bitirdi! Onur Ünlü ‘den ilk açıklama: Olmayınca olmuyor

Ünlü oyuncu, "Onur Bey kıyafetleriniz için ne diyor?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini anlaşarak bitirdi! Onur Ünlü ‘den ilk açıklama: Olmayınca olmuyor

"ONUR DAHA DA AÇIK GİYİNMEMİ İSTİYOR"

"Onur beni yüreklendiriyor. Bazen ben 'Acaba çok mu açık?' diye düşünürken, o bana daha da açığını giymem gerektiğini söylüyor. Sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor."