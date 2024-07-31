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Ünlü oyuncu Hande Soral'dan şaşırtan açıklama! Kız kardeşi Bensu Soral'a çağrıda bulundu...

Yılanların Öcü, Bir Zamanlar Çukurova, Çalıkuşu gibi birçok dizide yer alan ünlü oyuncu Hande Soral, son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi ile kamera karşısına geçmişti. 7 yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, şimdilerde ailesi ve çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Magazin dünyasında evliliği ile parmakla gösterilen Soral, kız kardeşi Bensu Soral'a çağrıda bulundu. Yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu, sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu. İşte Hande Soral'ın o açıklaması ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 09:35
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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan şaşırtan açıklama! Kız kardeşi Bensu Soral’a çağrıda bulundu...

Hande Soral, izleyici olarak gittiği komedi programında, sahneye konuk oyuncu olarak çıktıktan sonra kariyerine başlangıç yapmıştır.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan şaşırtan açıklama! Kız kardeşi Bensu Soral’a çağrıda bulundu...

İlk kamera önü tecrübesini Küçük Kadınlar dizisinde edinmiştir.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan şaşırtan açıklama! Kız kardeşi Bensu Soral’a çağrıda bulundu...

Daha sonra birçok dizi ve film projesinde yer alarak adını duyurmayı başarmış ve sergilediği performans ile izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan şaşırtan açıklama! Kız kardeşi Bensu Soral’a çağrıda bulundu...

Güzel oyuncu Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu Soral da ablasının yolundan giderek oyunculuğu seçmiştir.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan şaşırtan açıklama! Kız kardeşi Bensu Soral’a çağrıda bulundu...

Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile hayatını birleştimişti.