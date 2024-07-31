Ünlü oyuncu Hande Soral'dan şaşırtan açıklama! Kız kardeşi Bensu Soral'a çağrıda bulundu...

Yılanların Öcü, Bir Zamanlar Çukurova, Çalıkuşu gibi birçok dizide yer alan ünlü oyuncu Hande Soral, son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi ile kamera karşısına geçmişti. 7 yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, şimdilerde ailesi ve çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Magazin dünyasında evliliği ile parmakla gösterilen Soral, kız kardeşi Bensu Soral'a çağrıda bulundu. Yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu, sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu. İşte Hande Soral'ın o açıklaması ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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