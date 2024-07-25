Ünlü oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...

Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteri ile geniş kitlelere adını duyuran Hande Doğandemir, kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesine imzasını attı. Ekranlarda gösterdiği oyunculuk performansı ile alkışları toplayan Doğandemir, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncu özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Hande Doğandemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile aşkını itiraf etti. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hande Doğandemir'in yeni sevgilisi...

ahaber.com.tr Giriş: 25.07.2024 09:56 Güncelleme: 25.07.2024 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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