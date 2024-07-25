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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...

Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteri ile geniş kitlelere adını duyuran Hande Doğandemir, kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesine imzasını attı. Ekranlarda gösterdiği oyunculuk performansı ile alkışları toplayan Doğandemir, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncu özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Hande Doğandemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile aşkını itiraf etti. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hande Doğandemir'in yeni sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:56 Güncelleme: 25.07.2024 09:56
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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...

38 yaşındaki güzel oyuncu Hande Doğandemir son olarak Kırmızı Oda dizisi ile kamera karşısına geçmişti.

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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...

2013 yılında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile ününe ün katan güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de merak konusu oluyor.

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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...

Hande Doğandemir ile ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...

Doğandemir aradığı aşkı sonunda buldu.

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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...

Güzel oyuncu, sosyal medyada yayınladığı kare ile aşkını itiraf etti.