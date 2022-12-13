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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç'ten sert tepki! Meğer okula...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç'ten sert tepki! Meğer okula...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki Halime Sultan karakterini canlandırarak şöhretine şöhret katmış ekranların aranan yüzlerinden olmuştu. Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Bilgiç'in eski eşini duyanlar da şaşkına dönüyor. Öte yandan Bilgiç'in son hamlesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul arkadaşlarının yaptığı o yorumlara kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Esra Bilgiç'ten tokat gibi yanıt…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:59
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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç’ten sert tepki! Meğer okula...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya platformu Twitter'da kendisiyle ilgili iddialara verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisi ile aynı okulda okuyan 2 sosyal medya kullanıcısının arasında geçen konuşmayı gören Esra Bilgiç, verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç’ten sert tepki! Meğer okula...
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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç’ten sert tepki! Meğer okula...

KAYITSIZ KALMADI

Esra Bilgiç, sosyal medyada kendi hakkında gerçek dışı tweet atan gençlere cevap verdi. Nur adında sosyal medya kullanıcısı, "Studybuddy'mi (çalışma arkadaşı) buldum. Esra Bilgiç'le yan yana ders çalışıyoruz şu an" yazdı.

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç’ten sert tepki! Meğer okula...

"BENİ VALE SANDI"

Sonrasında bir başka takipçi, "Geçen okulda beni vale sandı, aracının anahtarını uzattı; park et diye… Park etmedim(:" yorumunu yazdı.

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç’ten sert tepki! Meğer okula...

"OKULA MARMARAY İLE GELİYORUM"

Esra Bilgiç, bu konuşmayı görünce dayanamayıp cevap verdi. "Merhaba, okula aracımla gelmiyorum. Marmaray ile geliyorum. "