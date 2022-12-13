Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi ile ilgili iddialara tokat gibi yanıt verdi! Esra Bilgiç'ten sert tepki! Meğer okula...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki Halime Sultan karakterini canlandırarak şöhretine şöhret katmış ekranların aranan yüzlerinden olmuştu. Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Bilgiç'in eski eşini duyanlar da şaşkına dönüyor. Öte yandan Bilgiç'in son hamlesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul arkadaşlarının yaptığı o yorumlara kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Esra Bilgiç'ten tokat gibi yanıt…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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