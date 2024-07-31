31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Ünlü oyuncu Ceren Karakoç'un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 8 yıl önce...

Beni Affet dizisinde 7 sezon hayat verdiği 'Kader' karakteri ile hafızalara kazınan Ceren Karakoç, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Ekranlarda sergilediği performans ile seyircilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Ceren Karakoç'un 2013 yılından bu yana beraber olduğu eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Ünlü oyuncunun eşi meğer hepimizin tanıdığı bir isimmiş. İşte Ceren Karakoç'un eşi ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 12:08 Güncelleme: 31.07.2024 12:08
  • 1
  • 129
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 8 yıl önce...

1984 yılında dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, magazin dünyasının en merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

  • 2
  • 129
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 8 yıl önce...

Kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de adeta büyüleyen ünlü oyuncu, 2011-2018 yılları arasında yayınlanan Beni Affet dizisinde tanındı.

  • 3
  • 129
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 8 yıl önce...

Ceren Yalazoğlu Karakoç, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor.

  • 4
  • 129
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 8 yıl önce...

Güzel oyuncu, dizide hayat verdiği 'Nursema' karakteri ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

  • 5
  • 129
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 8 yıl önce...

Ceren Yalazoğlu Karakoç'un 11 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.