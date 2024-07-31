Ünlü oyuncu Ceren Karakoç'un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 8 yıl önce...

Beni Affet dizisinde 7 sezon hayat verdiği 'Kader' karakteri ile hafızalara kazınan Ceren Karakoç, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Ekranlarda sergilediği performans ile seyircilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Ceren Karakoç'un 2013 yılından bu yana beraber olduğu eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Ünlü oyuncunun eşi meğer hepimizin tanıdığı bir isimmiş. İşte Ceren Karakoç'un eşi ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 12:08 Güncelleme: 31.07.2024 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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