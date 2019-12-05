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Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı
Oyuncu Burcu Binici 7 yıl boyunca çalıştığı menajerlik ajansı tarafından dolandırıldı. Rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamadığı gerekçesiyle dava açan Binici yaşadıklarını anlattı. Ajanstakileri ailesi olarak gördüğünü söyleyen oyuncu, "7 yıl No Name adlı menajerlik şirketiyle çalıştım. Bu şirket, oynadığım dizilerin yapım şirketlerine yüksek fiyat söyleyip bana bir kısmını vermiş. Parayı kendi hesaplarına yatırmışlar." dedi.
Giriş Tarihi: 05.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:30
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