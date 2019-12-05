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Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı

Oyuncu Burcu Binici 7 yıl boyunca çalıştığı menajerlik ajansı tarafından dolandırıldı. Rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamadığı gerekçesiyle dava açan Binici yaşadıklarını anlattı. Ajanstakileri ailesi olarak gördüğünü söyleyen oyuncu, "7 yıl No Name adlı menajerlik şirketiyle çalıştım. Bu şirket, oynadığım dizilerin yapım şirketlerine yüksek fiyat söyleyip bana bir kısmını vermiş. Parayı kendi hesaplarına yatırmışlar." dedi.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:30
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Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı

Oyuncu Burcu Binici, 2012'de '6 Mantı' isimli dizide rol alması için yapım şirketiyle anlaştı. Oynayacağı 52 bölüm karşılığında 535 bin lira almasına karar verildi. Ancak iddiaya göre, dizide oynadığı 52 bölüm için menajerlik şirketi oyuncuya sadece 144 bin lira ödeme yaptı.

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Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı

'ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK'

Oyuncu kendisine eksik ödenen ücretin tahsili için şirkete ihtarname gönderdi, ardından icra takibi başlattı. Şirket ise oyuncunun alacağı olmadığını ileri sürüp icra takibine itiraz etti.

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Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı

Yargılamada, şirket yetkilisinin Burcu Binici ile aralarında imzalanan sözleşmede tahrifat yaptığı ortaya çıktı. Burcu Binici, havale yolu ile aldığı ödemeden yasal bir dayanağı olmaksızın kesintiler yapılarak dolandırıldığını ileri sürdü.

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Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı

Soruşturma sonunda şirket yetkilisi hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Yetkilinin üç yıla kadar hapsi isteniyor.

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Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı

Burcu Binici, konuyla ilgili şunları söyledi:

"6-7 yıl boyunca No Name isimli şirkete bağlı olarak çalıştım. Bu şirketin yetkilileri Tülin Berk ve eşini ailem gibi görmüştüm. Ama rol aldığım dizilerde yapım şirketine yüksek miktarda fiyat söyleyip bana bir kısmını ödemişler.