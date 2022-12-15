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Haberler Galeri Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

Müzisyen Ercan Saatçi'yi yıkan olay! Babası Hikmet Saatçi yaşamını yitiren Ercan Saatçi, geçen gün cenaze görüntülendi. Ünlü müzisyen, vefat eden babasını son görevini yerine getirdi. Cenazeye Hakan Altun, Emel Müftüoğlu, İbrahim Kutluay gibi pek çok ünlü isim akın etti.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 14:29
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Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

İzel Çeliköz ile Çelik Erişci ile senelerin ardından tekrar bir araya gelen Ercan Saatçi, dün babasını kaybetti. Ünlü şarkıcının babası Hikmet Saatçi yaşamını yitirdi. Geçen gün Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının akabinde Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilen Hikmet Saatçi'nin cenaze törenine birçok ünlü katıldı.

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Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

İsmail Türüt, İbrahim Kutluay, Mahsun Kırmızıgül, Hüsnü Şenlendirici, Çelik, Emel Müftüoğlu ve Hakan Altun gibi isimler acılı gününde Ercan Saatçi'yi yalnız bırakmadı.

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Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

ERCAN SAATÇİ

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Karadenizli olup Bayburt'ludur. İlkokulu Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda okudu. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaptı. İlk ve ortaokul yıllarında mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri aldı. Lise yıllarında ise keman dersleri aldı. Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı. 1988 yılında lisedeki okul arkadaşı ile yaptıkları "I Will Cry" adlı şarkı ile "Hey" dergisinin yarışmasını kazandı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı.

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Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

İsmail Türüt

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Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

İbrahim Kutluay