24 Kasım 2022, Perşembe
Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları
Ünlü model Deniz Sarı ve bir arkadaşı eğlence sonrası evine gitmek için bindiği takside dehşeti yaşadı. Taksici Fikret S.'nin alkollü olduğunu ve kendilerini araçta rehin alarak araçtan indirmediğini söyleye model ve arkadaşı, çığlık atarak çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:09
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