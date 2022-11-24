Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları

26 yaşındaki ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı, Beşiktaş'taki ikametine gitmek için bindiği takside mahsur kaldıklarını iddia etti. Taksici Fikret S.'nin alkollü olduğunu, kendilerini araçtan indirmediğini ve çığlık atarak çevredeki sürücüler tarafından kurtulduklarını ileri süren iki arkadaş, şikayetçi oldu. Sarı ve arkadaşı taksicinin, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz diyerek" gaza bastığını söyledi. Taksici ise 'Ben suçsuzum. Alkol içmedim. Beni tehdit ettiler' diyerek kendisini savundu.