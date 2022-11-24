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Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları

Ünlü model Deniz Sarı ve bir arkadaşı eğlence sonrası evine gitmek için bindiği takside dehşeti yaşadı. Taksici Fikret S.'nin alkollü olduğunu ve kendilerini araçta rehin alarak araçtan indirmediğini söyleye model ve arkadaşı, çığlık atarak çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:09
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Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları

26 yaşındaki ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı, Beşiktaş'taki ikametine gitmek için bindiği takside mahsur kaldıklarını iddia etti. Taksici Fikret S.'nin alkollü olduğunu, kendilerini araçtan indirmediğini ve çığlık atarak çevredeki sürücüler tarafından kurtulduklarını ileri süren iki arkadaş, şikayetçi oldu. Sarı ve arkadaşı taksicinin, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz diyerek" gaza bastığını söyledi. Taksici ise 'Ben suçsuzum. Alkol içmedim. Beni tehdit ettiler' diyerek kendisini savundu.

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Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları

TAKSİ KABUSLARI OLDU

26 yaşındaki ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer, 2 Ekim günü Beşiktaş'ta bir mekanda eğlendi. İki arkadaş, saat 23 sıralarında Beşiktaş'tan Dikilitaş'taki evine gitmek için 34 T..F 7. Plakalı bir taksiye bindi. Gideceği mesafe kısa olduğu için taksici iddiaya göre iki arkadaşa ters davranmaya ve söylenmeye başladı.

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Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları

İddiaya göre taksici araç içinde plastik poşet içinde olan şişeden bir şey içerken, iki arkadaşı Dikilitaş parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi. İki arkadaş, saatin geç olduğunu ve kapının önüne kadar taksiyle gitmek istediklerini bunun için taksicinin sokağa girmesini söylediğinde, 'Beni ara sokaklara sokmayın' yanıtını aldı.

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Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları

TAKSİDE REHİN ALDI

Taraflar arasında iniş yeri nedeniyle başlayan tartışma sırasında yine iddiaya göre taksici, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz" diyerek gaza bastı. Panikleyen Sarı ve arkadaşı bağırarak taksiciye durması gerektiğinde söylediğinde ise, taraflar arasında arbede çıktı.

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Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı dehşeti yaşadı! Takside yardım çığlıkları

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİLER

Araç içinde çığlı katarak yardım isteyen iki arkadaşa, çevredeki araç sürücüleri yardım etti. Ünlü model çevredekilere, taksici sürücüsünün alkollü olduğunu söylediğinde ise taksici ünlü model ve arkadaşının para vermediğini söyledi. Ünlü model, taksicinin parasını verdi ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu.