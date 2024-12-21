21 Aralık 2024, Cumartesi
Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!
Ülkemizde de büyük bir ilgiyle kullanılmaya başlayan yapay zeka uygulamasıyla ünlü kadınların 'erkek' halleri yayınlandı. Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci de erkek haline gelen övgüler hakkında açıklamalarda bulundu. 'Kendime bayağı yükseldim' diyen güzel oyuncu, favorisini de açıkladı. İşte Hande Erçel, Beren Saat, Meryem Uzerli gibi birçok ünlü ismin erkek halleri...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:18