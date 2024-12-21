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Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Ülkemizde de büyük bir ilgiyle kullanılmaya başlayan yapay zeka uygulamasıyla ünlü kadınların 'erkek' halleri yayınlandı. Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci de erkek haline gelen övgüler hakkında açıklamalarda bulundu. 'Kendime bayağı yükseldim' diyen güzel oyuncu, favorisini de açıkladı. İşte Hande Erçel, Beren Saat, Meryem Uzerli gibi birçok ünlü ismin erkek halleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:18
Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Son günlerde sosyal medya, bir kullanıcının yapay zeka uygulamasıyla oluşturduğu ünlü kadınların erkek halleriyle çalkalanıyor. Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Özge Özpirinçci, Beren Saat, Hande Erçel gibi ünlü isimlerin dijital ortamda erkek haline dönüştürülmesi, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Özge Özpirinçci de bu eğlenceli trende kayıtsız kalmadı. Önceki gün görüntülenen Özpirinçci, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Çok yakışıklı değil miyim? Kendime bayağı yükseldim" diyen güzel oyuncu, sosyal medyadan aldığı övgülere de değinmeden geçemedi.

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

ÖZGE'NİN FAVORİSİ BEREN!

Ünlü oyuncu, "Ama Beren Saat'i çok beğendim" sözleriyle favori ismini açıkladı.

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Beren Saat

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Berguzer Korel

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

"YÜREĞİME İNDİ"

Annem Ankara adlı dizide rol alan Bergüzar Korel, yapay zeka ile oluştuurlan erkek haline "Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu mesajım kutum. Yüreğime indi, herkes bana bunu yollamaya başladı. Sandım ki hack'lendim" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Hazal Kaya

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

"KADIN DOĞDUĞUMA HEP SEVİNİRİM"

Erkek haline bir yorum da Hazal Kaya'dan geldi. Kaya, paylaşımına "Bir bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim de... Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allah'ım" notunu düştü.

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Meryem Uzerli

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Meryem Uzerli

Diğerlerinin aksine Meryem Uzerli de Özge Özpirinçci gibi kendisine hayran kaldı. Uzerli, yapay zekayla yapılmış erkek haline "Bunu gerçek hayatta bulduğunuz an bana DM'den atın lütfen" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

İrem Derici

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

İrem Derici

"BOYABATLI QUARESMA"

Esprili bir yorum da İrem Derici'den geldi. Ünlü şarkıcı, İrem erkek halini sosyal medya hesabında paylaşarak Beşiktaş'ın eski Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya benzetti ve "Boyabatlı Quaresma diye ben" ifadesini kullandı.

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Hande Erçel

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Hande Erçel

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Yıldız Tilbe

Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

Yıldız Tilbe