Ünlü kadınların erkek hali: Özge Özpirinçci en çok onu beğendi!

"KADIN DOĞDUĞUMA HEP SEVİNİRİM"

Erkek haline bir yorum da Hazal Kaya'dan geldi. Kaya, paylaşımına "Bir bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim de... Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allah'ım" notunu düştü.