Seda Bakan'dan anlamlı kutlama! 23 Nisan'ı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla geçirdi! "En güzel hediye"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yılı tüm ülkede kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Aralarında Demet Akalın, Alişan, Pınar Deniz, İbrahim Tatlıses'in yer aldığı birçok isimden paylaşım gelirken Seda Bakan bayramı Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklarla kutladı. O anları takipçileriyle de paylaştı. İşte Seda Bakan başta olmak üzere ünlü isimlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları...