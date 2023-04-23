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Seda Bakan'dan anlamlı kutlama! 23 Nisan'ı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla geçirdi! "En güzel hediye"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yılı tüm ülkede kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Aralarında Demet Akalın, Alişan, Pınar Deniz, İbrahim Tatlıses'in yer aldığı birçok isimden paylaşım gelirken Seda Bakan bayramı Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklarla kutladı. O anları takipçileriyle de paylaştı. İşte Seda Bakan başta olmak üzere ünlü isimlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 12:49
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Ünlü isimlerden 23 Nisan kutlamaları! Seda Bakan bayramı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde tüm ülkede kutlandı. Aralarında Demet Akalın, Alişan, İbrahim Tatlıses'in bulunduğu pek çok isim sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlarken, Kahramanmaraş'a giden Seda Bakan bayramı depremzede çocuklarla birlikte geçirdi.

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Ünlü isimlerden 23 Nisan kutlamaları! Seda Bakan bayramı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla kutladı

Depremzede çocuklarla birlikte etkinlikler düzenleyen güzel oyuncu o anları da takipçileriyle paylaştı. İşte Seda Bakan başta olmak üzere ünlü isimlerin paylaşımları...

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Ünlü isimlerden 23 Nisan kutlamaları! Seda Bakan bayramı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla kutladı

Pınar Deniz

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Ünlü isimlerden 23 Nisan kutlamaları! Seda Bakan bayramı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla kutladı

Hadise

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Ünlü isimlerden 23 Nisan kutlamaları! Seda Bakan bayramı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla kutladı

İrem Derici