Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

"ARDA KARŞI ÇIKIYORDU"

Turan, ameliyat sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Burnumdan küçük bir estetik operasyon geçirdim. Burnumun uç kısmında minimal bir değişiklik yaptık. Senelerdir burnumun ucunda gözüme batan bir düşme vardı ve çok rahatsız oluyordum. Birkaç yıldır yaptırmak istiyordum ama ailem, özellikle de Arda karşı çıkıyordu. 'Ne gerek var? Neden yaptırmak istiyorsun?' diyorlardı. Ama ben kafaya koymuştum."