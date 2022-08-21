21 Ağustos 2022, Pazar
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bıçak altına yattı. Burun estetiği yaptıran Turan, "Uzun yıllardır estetik yaptırmak istiyordum. Arda karşı çıkıyordu, zor ikna ettim. Operasyondan sonra beğenilmezse diye çok stres yaşadım" şeklinde konuştu. İşte Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan samimi açıklamalar…
Giriş Tarihi: 21.08.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 09:32
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