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Haberler Galeri Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bıçak altına yattı. Burun estetiği yaptıran Turan, "Uzun yıllardır estetik yaptırmak istiyordum. Arda karşı çıkıyordu, zor ikna ettim. Operasyondan sonra beğenilmezse diye çok stres yaşadım" şeklinde konuştu. İşte Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan samimi açıklamalar…

Giriş Tarihi: 21.08.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 09:32
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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan son zamanlarda çektiği videolarla adından sık sık söz ettiriyor. 2 çocuk sahibi olan Turan'ın son günlerde yüzünde yaptığı değişim de gözden kaçmıyordu.

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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

İLK KEZ CESARET ETTİ

Daha önce pek çok defa botoks ve dolgu uygulamalarını yaptıran sosyetik güzel, bunları açıklamaktan da çekinmiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde ilk kez cesaretini toplayıp bıçak altına yattı.

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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

YILLARDIR RAHATSIZ OLUYORDU…

Birkaç yıldır burnundan rahatsızlık duyan Turan, sonunda eşi ve yakınlarını estetik operasyon yaptırma fikrine alıştırdı. Tam dört ay önce de ameliyat masasına yattı. Aslında doktor küçük bir müdahale olacağını söylemişti ama bu süreçte bazen zorlu anlar da yaşadı.

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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

"ARDA KARŞI ÇIKIYORDU"

Turan, ameliyat sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Burnumdan küçük bir estetik operasyon geçirdim. Burnumun uç kısmında minimal bir değişiklik yaptık. Senelerdir burnumun ucunda gözüme batan bir düşme vardı ve çok rahatsız oluyordum. Birkaç yıldır yaptırmak istiyordum ama ailem, özellikle de Arda karşı çıkıyordu. 'Ne gerek var? Neden yaptırmak istiyorsun?' diyorlardı. Ama ben kafaya koymuştum."

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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan estetiklerine bir yenisini daha ekledi: Yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

Ünlü güzel, sonunda doktorun kapısını çaldı ve harekete geçti.