13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

Alina Boz yaklaşık 4 yıldır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşıyordu. Evlilik kararı aldığı konuşulan çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladı. Sürpriz ayrılığın ardından ilginç bir gelime yaşandı. Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen daha önce sosyal medyadan yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu Alina Boz ile yakınlaştı. İddialara göre ikili samimi bir şekilde görüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 12:28
  • 1
  • 10
Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

Mithat Can Özer'le 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Alina Boz hakkında ilginç bir yakınlaşma iddiası ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

Evlilik kararı aldığı konuşulan Alina Boz ve Mithat Can Özer'in ayrılığı herkesi şaşırttı.

  • 3
  • 10
Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

Öne sürülen iddialara göre aralarında bir süredir problemler yaşayan ikili, yaklaşık 1 ay önce ilişkiyi sonlandırma kararı almıştı. Hatta Boz, bu ayrılığın ardından kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile gitmişti.

  • 4
  • 10
Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

Bu durumu fırsat bilen ve geçtiğimiz aylarda Instagram'dan Boz'u takip eden ve yorumlar yağdıran Umut Evirgen ortaya çıktı.

  • 5
  • 10
Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

RAHATSIZ OLMUŞTU!

Bugüne kadar güzel oyuncular Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun gibi aşklarıyla manşetleri süsleyen Umut Evirgen'in son hamlesi, yine ortalığı karıştırdı.