Umut Evirgen ayrılığı fırsat bildi! Mithat Can Özer’le evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz ile görüntülendi

Alina Boz yaklaşık 4 yıldır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşıyordu. Evlilik kararı aldığı konuşulan çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladı. Sürpriz ayrılığın ardından ilginç bir gelime yaşandı. Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen daha önce sosyal medyadan yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu Alina Boz ile yakınlaştı. İddialara göre ikili samimi bir şekilde görüldü. İşte detaylar...