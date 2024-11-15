"Kızım ya ölecek ya da öldürecek" demişti! Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal'ın son durumunu açıkladı

AİLELERİ UYARDI

Bu dönemde çok destek gördüğünü belirten şarkıcı, "Sanat dünyasından herkes destek oldu. Tanımadığımız binlerce kişinin desteğini hissettik, mesajlarını aldık. Ailevi konu olmaktan çıktı, toplumla ilgili çok büyük tehlike... Bu kimyasallar gençliği günden güne bitiriyor, zehirliyor. Tedavi anlamında eksikliğimiz var. Psikiyatri klinikleri bu işlerin çaresi değil. Bağımlılık için özel rehabilitasyon merkezleri açılması gerekiyor" diye konuştu.

Aileleri uyaran Akyürek, "Zaten bu durum hemen anlaşılıyor. Çocuğun agresifleşmesi, odaya kapanması ve okuldan uzaklaşmasıyla anlaşılıyor. Ama önünü alamıyorsunuz, sokakta arkadaş ortamında o madde karşısına çıkıyor. Gençlerin hepsi kurtulmak istiyor" ifadelerini kullandı.