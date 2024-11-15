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"Kızım ya ölecek ya da öldürecek" demişti! Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal'ın son durumunu açıkladı

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızı Melek Bal Ertuğrul'un madde bağımlısı olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını anlatarak gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunmuştu. Sanatçı, "Kızım ya ölecek ya da bizi öldürecek" sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü çift, hastanede tedavide altına alınan kızlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:04
Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul çift, hastanede tedavi altına alınan madde bağımlısı kızları, Melek Bal'ın son sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından video yayınlayan ünlü isim, kızının öleceğini veya birilerini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini de iki kez darp ettiğini söylemişti.

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

Kızının psikolojik sorunları olduğunu belirten ünlü sanatçı yetkililerden yardım istedi. Yıllardır ailece yaşadıkları ıstırabı, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda şu sözlerle anlattı:

KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM

"Kızım madde kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce, psikolojik rahatsızlığından da dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan. Bir çözüm olamıyor.

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

"YA ÖLECEK YA DA BİZİ ÖLDÜRECEK"

Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Yirmi küsur suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda. Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek diye. Ya ölecek ya öldürecek ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor."

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

Ünlü çift son olarak katıldığı bir davette kızlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ"

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul katıldıkları bir davette, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı için hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuştu. İkili, "Çok iyi, ilerleme kaydettik. STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" dedi.

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

AİLELERİ UYARDI

Bu dönemde çok destek gördüğünü belirten şarkıcı, "Sanat dünyasından herkes destek oldu. Tanımadığımız binlerce kişinin desteğini hissettik, mesajlarını aldık. Ailevi konu olmaktan çıktı, toplumla ilgili çok büyük tehlike... Bu kimyasallar gençliği günden güne bitiriyor, zehirliyor. Tedavi anlamında eksikliğimiz var. Psikiyatri klinikleri bu işlerin çaresi değil. Bağımlılık için özel rehabilitasyon merkezleri açılması gerekiyor" diye konuştu.

Aileleri uyaran Akyürek, "Zaten bu durum hemen anlaşılıyor. Çocuğun agresifleşmesi, odaya kapanması ve okuldan uzaklaşmasıyla anlaşılıyor. Ama önünü alamıyorsunuz, sokakta arkadaş ortamında o madde karşısına çıkıyor. Gençlerin hepsi kurtulmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı

Ertuğrul ise "Kızımızla birlikte bu konu simge oldu. Toplumun bu kadar etkilendiğini bilmiyorduk. 8 milyon bağımlıdan bahsediliyor.Bunları sokağa bıraktığın zaman, o çocukları ve toplumu kaybetmiş oluyoruz. Ellerinde olmadan sokakta canlı bomba gibi geziyorlar. Elimizden geldiğince bu konuyu sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Kızımız bu konuda çalışmak istiyor. Bir dernek kurmak istiyor. Melek Sensin Derneği kurmak istiyor. Kızlarla ilgili çalışmalar yapacak. Beraber çocuklarımızı sokaktan alacağız. Elimizden geldiğince el uzatmaya çalışıyoruz. Devletimizin çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Çocuklar ve aileler zor şeyler yaşıyor" dedi

"ASIL SIKINTI SOSYAL MEDYA"

Sosyal medyaya uygulamaları ile internete dikkat çeken Akyürek, "Telefon ve internet ortamı tehlikeli. Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi. Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar da olmalı. Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya..." şeklinde konuştu.

Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı
Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı
Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı