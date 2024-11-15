15 Kasım 2024, Cuma
"Kızım ya ölecek ya da öldürecek" demişti! Umut Akyürek madde bağımlısı Melek Bal'ın son durumunu açıkladı
Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızı Melek Bal Ertuğrul'un madde bağımlısı olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını anlatarak gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunmuştu. Sanatçı, "Kızım ya ölecek ya da bizi öldürecek" sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü çift, hastanede tedavide altına alınan kızlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:04