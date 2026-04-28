Ümit Erdim'den toplumsal yozlaşmaya sert tepki!
Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Arif" karakteriyle hafızalara kazınan ve verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle adından sıkça söz ettiren Ümit Erdim, bu kez toplumsal düzene dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
2017 yılında Seda Çınar ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Ses ile Eda adında iki kızı bulunan Ümit Erdim, 2024 yılında eşiyle anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Sessiz sedasız gerçekleşen boşanmanın ardından vaktinin büyük bir kısmını kızlarına ayıran ünlü isim, çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
"KİMSE SEVMEDİ Mİ SİZİ?"
Esprili ve renkli kişiliğiyle bilinen ünlü oyuncu, günlük hayatta karşılaştığı nezaketsizlik ve şiddet eğilimine karşı adeta içini döktü.
Sokaktaki kaos ve insanların birbirine olan tahammülsüzlüğünden dert yanan Erdim, yaşadığı hayal kırıklığını şu çarpıcı sözlerle ifade etti:
"İnsanlar sıraya girmeyi bilmiyorlar, çöpünü tutmayı bilmiyorlar, araba kullanmayı bilmiyorlar. Aşağılık bir güruhun içinde yaşamaya çalışıyoruz. Sürekli kavga etmek isteyen bir tavır var. Onu dövmek istiyor, beni dövmek istiyor. Hayatı dövmeye çalışıyor adam resmen. Kimse sizi sevmedi mi ya da siz kimseyi sevmediniz mi?"
Ünlü oyuncunun özellikle "sevgi eksikliği" vurgusu yaptığı bu açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
TAM TAMINA 70 KİLO VERDİ
Hayat Bilgisi'nde Var mısın Arif olarak tanıdığımız Ümit Erdim, verdiği kilolar sonrası bambaşka birine dönüşmüştü. 70 kilo veren ünlü oyuncu yaşadığı süreci içtenlikle anlatmıştı.
İşte Ümit Erdim'in geçmişte yaptığı açıklamalar...
"PREMATÜRE DOĞMUŞUM"
"70 kilo verdim. Ben prematüre doğmuşum. Beni içeride tartmışlar, anneme söylememişler kiloyu. Çünkü 1800 gr. çıkmışım. Annem, 'Pet şişe gibi bir şeydin sen' diyor. Kimse dokunmak istememiş. Tabii sülalede böyle bir çocuk olunca ben yedirilen bir çocuk oldum. Bana ilkokulda hazır önlük bulamıyordu annem. Kumaş alıp dikiyordu. Öyle tombiğim yani. Ama sürekli yediriyorlar. Çocukluk ergenlik derken ben böyle Shrek gibi böyle büyüdüm ben. Arada zayıfla, şişmanla, in, çık, spor yap, az ye, diyet yap bilmem ne böyle geçen bir gençlik. Ta ki benim kızım doğdu, 6 aylık oldu.