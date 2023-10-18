18 Ekim 2023, Çarşamba
“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun aradığı bakıcı bulundu
Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, katıldığı programda çok konuşlan açıklamalara imza atmıştı. Akpınar'ın uzun yıllardır kendilerinden haberdar olduğunu belirten Nebioğlu, babaları tarafından sahiplenilmediklerini belirtmişti. Canlı yayında bakıcılarından bahseden ve 'umarım hayattadır' diyen Duygu Nebioğlu, günler sonra gelen güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 16:35
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