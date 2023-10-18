“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun aradığı bakıcı bulundu

Metin Akpınar, Suphiye Orhancı'nın hamile olduğunu kesinlikle biliyordu. O döneme tanıklık eden gazeteci var. Bize şahitlik de yapacak.

Annem Metin Akpınar ile konuşmaya gittiğinde öyle bir korkutulmuş ki bugün bile konuşmaya korkuyor.