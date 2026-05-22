Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddiasına yanıt: Bir rüzgar esti geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Taşacak Bu Deniz'in başarılı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, katıldığı son etkinlikte hem hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu hem de eleştirilerin hedefindeki rol arkadaşları Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'ya destek verdi.

"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde yine bir Karadeniz hikayesi olan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Adil Koçari karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Ulaş Tuna Astepe, katıldığı son etkinlikte magazin gündemini sallayacak açıklamalara imza attı.

Yakışıklı oyuncu, hem özel hayatıyla ilgili merak edilenleri ilk ağızdan paylaştı hem de oyunculukları eleştirilen rol arkadaşlarına sahip çıktı.

"YALNIZIM" DİYEREK İDDİALARI YALANLADI

Son dönemde adı sık sık model ve tasarımcı İrem Haznedar ile anılan ve Bebek'te bir mekanda samimi şekilde görüntülenen Ulaş Tuna Astepe, aşk defterini kapattı. Daha önce muhabirlerin aşk sorularına Haznedar'ın "Bulursanız kendisine sorun" yanıtını vermesinin ardından gözler Astepe'ye çevrilmişti.

Katıldığı etkinlikte muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan yakışıklı oyuncu, aşk iddialarına şu sözlerle son noktayı koydu:

"Bir ara bir rüzgar esti... Yalnızım."

ELEŞTİRİLEN ROL ARKADAŞLARINA SİPER OLDU

Astepe, sadece özel hayatıyla değil, sergilediği vefalı duruşla da takdir topladı. Son dönemde oyunculuk performansları nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan rol arkadaşları Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'ya sahip çıkan ünlü oyuncu, onlara olan hayranlığını gizlemedi.

Rol arkadaşlarının oyunculuklarını zevkle izlediğini belirten Astepe, şu ifadeleri kullandı:

"Erdem ile Zeynep'in oyunculuklarına hayranım. Onların sahneleri geldiğinde iştahım açılıyor. Zevkle izliyorum onları."

Ulaş Tuna Astepe'nin hem samimi aşk itirafı hem de ekip arkadaşlarına verdiği bu güçlü destek, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ulaş Tuna Astepe'nin bugüne kadar gündeme gelen ilişkileri ve kalbini bıraktığı o isimler...

SON RÜZGAR KISA SÜRDÜ: İREM HAZNEDAR

Ulaş Tuna Astepe'nin adının karıştığı son aşk iddiası model ve tasarımcı İrem Haznedar olmuştu. 2026'nın başlarında İstanbul Bebek'te bir mekanda oldukça samimi şekilde görüntülenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı magazin kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Astepe'nin son açıklamasıyla da tescillendiği üzere, bu ilişki başladıktan çok kısa bir süre sonra yolların ayrılmasıyla sonuçlandı.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNEN 6 YILLIK BÜYÜK AŞK: CANSU BAYDAR

Yakışıklı oyuncunun hayatındaki en ciddi ve uzun soluklu ilişki ise ünlü yönetmen Cansu Baydar ile olan birlikteliğiydi. Magazin basınından uzak, sakin ve gözlerden ırak bir hayat süren çift, tam 6 yıl boyunca parmakla gösterilen bir beraberlik yaşadı. Herkesin evlilik haberi beklediği bu köklü ilişki, ne yazık ki 2025 yılının ortalarında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle sessiz sedasız son buldu.

KARİYERİNİN İLK YILLARINDAKİ OYUNCU AŞKI: ÖYKÜ KARAYEL

Ulaş Tuna Astepe'nin popülerlik basamaklarını tırmandığı kariyerinin erken dönemlerinde ise hayatında kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Öykü Karayel vardı. İkilinin o dönem gözlerden uzak yaşadığı bu kısa süreli birliktelik, oyuncunun aşk geçmişindeki dikkat çeken detaylardan biri olarak hafızalarda yer alıyor.

