Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddiasına yanıt: Bir rüzgar esti geçti
Taşacak Bu Deniz'in başarılı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, katıldığı son etkinlikte hem hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu hem de eleştirilerin hedefindeki rol arkadaşları Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'ya destek verdi.
"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde yine bir Karadeniz hikayesi olan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Adil Koçari karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Ulaş Tuna Astepe, katıldığı son etkinlikte magazin gündemini sallayacak açıklamalara imza attı.
Yakışıklı oyuncu, hem özel hayatıyla ilgili merak edilenleri ilk ağızdan paylaştı hem de oyunculukları eleştirilen rol arkadaşlarına sahip çıktı.
"YALNIZIM" DİYEREK İDDİALARI YALANLADI
Son dönemde adı sık sık model ve tasarımcı İrem Haznedar ile anılan ve Bebek'te bir mekanda samimi şekilde görüntülenen Ulaş Tuna Astepe, aşk defterini kapattı. Daha önce muhabirlerin aşk sorularına Haznedar'ın "Bulursanız kendisine sorun" yanıtını vermesinin ardından gözler Astepe'ye çevrilmişti.
Katıldığı etkinlikte muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan yakışıklı oyuncu, aşk iddialarına şu sözlerle son noktayı koydu:
"Bir ara bir rüzgar esti... Yalnızım."
ELEŞTİRİLEN ROL ARKADAŞLARINA SİPER OLDU
Astepe, sadece özel hayatıyla değil, sergilediği vefalı duruşla da takdir topladı. Son dönemde oyunculuk performansları nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan rol arkadaşları Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'ya sahip çıkan ünlü oyuncu, onlara olan hayranlığını gizlemedi.