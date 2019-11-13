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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in yeni hayatı şoke etti

Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine giren Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise tamamen değişime uğradı. Bir süre sonra Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik yeniden barıştı ve oğulları Murathanla yeniden mutlu bir aile oldular. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Gamze Özçelik ise özellikle Afrika'yı karış karış gezerek yardım dağıtıyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 17:11
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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in yeni hayatı şoke etti

Uğur Pektaş Gamze Özçelik çifti yeniden magazin dünyasının gözdesi oldu. Gamze Özçelik Afrika'da Türkiye'nin iyilik elçisi olarak yardımdan yardıma koşarken, Uğur Pektaş da yıllar içinde büyük değişime uğrayan isimlerden oldu. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in son görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi.

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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in yeni hayatı şoke etti

Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine giren Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise tamamen değişime uğradı.

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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in yeni hayatı şoke etti

Son halleriyle dikkat çeken Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik dışında diğer ünlülerin de değişimleri merak konusu oldu.

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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in yeni hayatı şoke etti

İşte Uğur Pektaş-Gamze Özçelik çifti ve ünlülerin değişimleri.

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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in yeni hayatı şoke etti

Uğur Pektaş