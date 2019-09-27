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Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Eski manken Ebru Şallı 2 yıla yakın süredir beraberliğini sürdürdüğü Uğur Akkuş ile dünya evine girdi. Peki, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Akkuş ne iş yapıyor? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş dün akşam düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreninin ardından Uğur Akkuş kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Uğur Akkuş hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 27.09.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 17:03
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Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü eski manken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Ebru Şallı'nın yüzüğü dikkat çekti. Düğün töreninden sonra Şallı'nın Instagram'daki ismini değiştirdiği görüldü. Peki, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya geldi. Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı.

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Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı..

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Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halan sürdüren Uğur Akkuş, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

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Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş'un ilk evliliğinden 2 çocuğu var. Uğur Akkuş'un Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.