Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Eski manken Ebru Şallı 2 yıla yakın süredir beraberliğini sürdürdüğü Uğur Akkuş ile dünya evine girdi. Peki, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Akkuş ne iş yapıyor? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş dün akşam düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreninin ardından Uğur Akkuş kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Uğur Akkuş hakkında merak edilenler…