Ufuk Özkan’ın sağlık durumu nasıl? 3 donör adayı incelemede

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 13:31 Son Güncelleme: 26 Ocak 2026 13:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Özkan'ın genel sağlık durumunda iyileşme sağlandığı, MELD skorunun 14'e düştüğü, ancak karaciğer nakli ihtiyacının devam ettiği vurgulandı. Öte yandan, donör sürecine ilişkin olarak "Şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekliyordu. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu.

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavi süreci, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde devam ediyor. Medipol Sağlık Grubu uzman hekimleri, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ünlü oyuncunun sağlık durumundaki son gelişmeleri paylaştı.

TEDAVİ SÜRECİ 2023 YILINDA BAŞLADI Hastaneden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Onur Yaprak sürecin kronolojisine dikkat çekti. Özkan'ın ilk olarak Temmuz 2023'te siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğu, o dönem nakil gereksinimi duyulmadığı için ilaç tedavisiyle taburcu edildiği belirtildi. Ancak sanatçının 2024 ve 2025 yıllarında da benzer şikâyetlerle yatarak tedavi gördüğü, Ağustos 2025'te yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde karaciğer nakli kararı alındığı ifade edildi.

MELD SKORUNDA SEVİNDİREN GERİLEME Ünlü oyuncunun 10 Ocak 2026 tarihinde hastaneye daha ağır bir tabloyla yeniden başvurduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri verdi: "Başvuru anında karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru 22 olarak saptanmıştı. Yapılan tedaviler neticesinde hastamızın sağlık durumunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda iyileşme sağlanmış ve nakil eşiği olan 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür." Prof. Dr. Yaprak, bu klinik iyileşmenin olumlu bir gelişme olduğunu ancak uygun koşullar oluştuğunda nakil yapılması gerekliliğini değiştirmediğini de sözlerine ekledi.