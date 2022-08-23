23 Ağustos 2022, Salı
Ufuk Özkan’dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım: Senin yüzünden!
Geniş Aile dizisiyle gönülleri fetheden Ufuk Özkan 2005 yılında Anadolu Ateşi dansçısı Nazan Güneş ile nikah masasına oturmuştu. Daha önce boşanmanın eşiğinden dönen ikili, geçtiğimiz haftalarda 17 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından eski eşiyle görüşmeye devam ettiğini söyleyen oyuncudan kafa karıştıran paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:04
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