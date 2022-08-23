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Ufuk Özkan’dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım: Senin yüzünden!

Geniş Aile dizisiyle gönülleri fetheden Ufuk Özkan 2005 yılında Anadolu Ateşi dansçısı Nazan Güneş ile nikah masasına oturmuştu. Daha önce boşanmanın eşiğinden dönen ikili, geçtiğimiz haftalarda 17 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından eski eşiyle görüşmeye devam ettiğini söyleyen oyuncudan kafa karıştıran paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:04
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Ufuk Özkan’dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım: Senin yüzünden!

Ufuk Özkan ve 17 yıllık eşi Nazan Güneş fikir uyuşmazlıkları nedeniyle boşanma kararı almış çift evliliklerine ikinci bir şans vermişti.

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Ufuk Özkan’dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım: Senin yüzünden!

Aralarındaki sorunları çözemeyen ikili geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Ufuk Özkan’dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım: Senin yüzünden!

Ayrılık sonrası açıklama yapan ünlü oyuncu, "Her gün görüşüyoruz. Sadece evleri ayırdık" demişti.

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Ufuk Özkan’dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım: Senin yüzünden!

Ufuk Özkan'dan son olarak kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, tüm samimiyetiyle bugüne kadar yaşadıklarını anlatırken gençliğine de seslendi.

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Ufuk Özkan’dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım: Senin yüzünden!

Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.