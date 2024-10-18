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Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Uyguladığı yanlış diyetler sonucu siroz hastalığına yakalanan oyuncu, tedaviler sonucu sağlığına kavuşmuştu. Ünlü oyuncu bu kez de 2 yıl önce boşandığı eşiyle yaşadığı "nafaka" sorunuyla gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:11
Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!

Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden biri olan "Geniş Aile"de hayat verdiği "Cevahir" karakteriyle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, son günlerde eşiyle yaşadığı nafaka sorunlarıyla dikkat çekiyor.

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a konuştu:

"NAFAKAM 114 BİN TL OLDU AMA BU PARAYI KAZANMIYORUM"

"Sadece devlete görev yükleyemeyiz. Evlatlarımıza karşı bizim de sorumluluklarımız var. Onları başıboş bırakıp sosyal medya dehlizlerine kaptırmamalıyız!"

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!

SAĞLIK DURUMUNUZ NASIL?

Geçen sene temmuzda hastaneye yattım. Sağlık Bakanlığımız yakından ilgilendi. 18 günlük tedavimden sonra da sağlığıma kavuşmuş şekilde hastaneden çıktım. Tedavi süreci sonrası iki film ve bir dizide rol aldım. Ancak şunu söylemek isterim, uzun saatler çalışmak bünyemi çok yordu. Bu yüzden artık sadece tiyatro yapacağım. Sağlığım için böyle bir karar aldım.

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!

14 yıl sonra tiyatroya geri döndünüz. Bize biraz bundan bahseder misiniz?

2009'da dizi çekerken bir yandan da tiyatro yapıyordum. Gaziantep turnesinde mide kanaması geçirdim. Ve ikisinin bir arada gitmeyeceğini anladığım için de tiyatroya araya verdim uzun süre. Sağlık sorunları yaşadığım süreçten sonra dizilerde oynamayı bıraktım, tiyatro yapmaya karar verdim. Diziden ayda kazandığım paranın onda birini ancak tiyatroda kazanıyorum ama çok mutluyum. Tiyatronun büyüsü bambaşka. Anadolu'yu geziyoruz oyunlarımızla.

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!

"Tiyatrodan diziye göre daha az kazanıyorum" dediniz. Çok mu minimal yaşıyorsunuz?

Minimal yaşayamıyorum. Biliyorsunuz, 2 sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım. Özel hayatımda da çok gezen, tozan biri değilim. İşten eve evden işe giden bir adamım. Tiyatro oyunum için gittiğimiz yerlerde bile çok dışarı çıkmıyorum. Otelden oyuna gidiyorum. Bir de şu var tabii, şimdi her an sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bir oyuncu için halktan ilgi görmek çok güzel tabii ama. Bazen de uygun olmuyorsunuz. Ben de hayır diyemediğim için zaman zaman sıkıntı yaşıyorum.