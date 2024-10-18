18 Ekim 2024, Cuma
Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!
Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Uyguladığı yanlış diyetler sonucu siroz hastalığına yakalanan oyuncu, tedaviler sonucu sağlığına kavuşmuştu. Ünlü oyuncu bu kez de 2 yıl önce boşandığı eşiyle yaşadığı "nafaka" sorunuyla gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:11