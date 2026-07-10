Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti
Geçirdiği karaciğer nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, setlere dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Doktorundan çalışma onayı aldığını belirten Özkan, 100 çiftin nikâh şahidi olacağını ve yeni bir yarışma programı için imza aşamasında olduğunu müjdeledi.
50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutmuştu. Yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, başarılı ameliyatın ardından hızla toparlanarak hastaneden taburcu edilmişti.
Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşlarından görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör olmuştu. Tedavi sürecinin ardından gözlerden uzak kalan ve son durumu merak edilen Ufuk Özkan, aylar sonra ortaya çıktı. Sağlığına kavuşan oyuncunun aldığı kilolar ve toparlanmış hali dikkat çekti.
Hürriyet'in haberine göre; reklam yüzü olduğu Masko Mobilyacılar Sitesi'nin davetine katılan Ufuk Özkan, sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklamalarda bulundu.
"ARTIK ÇALIŞABİLECEK DURUMDASIN"
Yaşadığı zorlu günleri geride bıraktığını belirten Özkan, "Artık çok iyiyim. Bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım 'Artık çalışabilecek durumdasın' dediler. Ben de hemen reklam filmi çektim" ifadelerini kullandı.
EKRANLARA DÖNÜYOR
Yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığını müjdeleyen sevilen oyuncu, yeni projesinin de sinyalini verdi. Yarışma programıyla izleyici karşısına çıkabileceğini açıklayan Özkan,"Çok sevdiğim yarışma programlarıyla ilgili bir sürprizimiz var. Bir yarışma programı için anlaşma yapmak üzereyiz" diye konuştu.