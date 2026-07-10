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Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçirdiği karaciğer nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, setlere dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Doktorundan çalışma onayı aldığını belirten Özkan, 100 çiftin nikâh şahidi olacağını ve yeni bir yarışma programı için imza aşamasında olduğunu müjdeledi.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 1

50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutmuştu. Yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, başarılı ameliyatın ardından hızla toparlanarak hastaneden taburcu edilmişti.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 2

Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşlarından görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör olmuştu. Tedavi sürecinin ardından gözlerden uzak kalan ve son durumu merak edilen Ufuk Özkan, aylar sonra ortaya çıktı. Sağlığına kavuşan oyuncunun aldığı kilolar ve toparlanmış hali dikkat çekti.

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Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 3

Hürriyet'in haberine göre; reklam yüzü olduğu Masko Mobilyacılar Sitesi'nin davetine katılan Ufuk Özkan, sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklamalarda bulundu.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 4

"ARTIK ÇALIŞABİLECEK DURUMDASIN"

Yaşadığı zorlu günleri geride bıraktığını belirten Özkan, "Artık çok iyiyim. Bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım 'Artık çalışabilecek durumdasın' dediler. Ben de hemen reklam filmi çektim" ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 5

EKRANLARA DÖNÜYOR

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığını müjdeleyen sevilen oyuncu, yeni projesinin de sinyalini verdi. Yarışma programıyla izleyici karşısına çıkabileceğini açıklayan Özkan,"Çok sevdiğim yarışma programlarıyla ilgili bir sürprizimiz var. Bir yarışma programı için anlaşma yapmak üzereyiz" diye konuştu.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 6

"100 ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLACAK"

Yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen oyuncu, konuşmasının devamında ise "Ağustos ayında 100 tane nikâh yapacağız. Onların şahidi olacağım. Burası panayıra dönecek" dedi.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gitmesi ve yeniden çalışmaya başlaması sevenlerini sevindirdi. Ünlü oyuncunun son hali ise kısa sürede gündem oldu.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 7

CEVAHİR KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Ufuk Özkan, yıllardır rol aldığı başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle "Geniş Aile" dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme geldi.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 8

11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan, aslen Samsunlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Özkan, oyunculuk kariyeri boyunca tiyatro sahnelerinin yanı sıra çok sayıda dizi ve sinema projesinde yer aldı.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 9

Başarılı oyuncu, "Emret Komutanım" dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken, asıl büyük çıkışını "Geniş Aile" dizisiyle yaptı. Dizide hayat verdiği Cevahir karakteri, televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına girdi.

Ufuk Özkan, "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Tatlı Hayat" ve "Ölümsüz Aşk" gibi birçok yapımda kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu ayrıca "Geniş Aile: Yapıştır" ve "Sen Sağ Ben Selamet" filmlerinde de rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Özkan, "Aileler Yarışıyor" programının sunuculuğunu üstlendi.

Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti 10

SAĞLIK SORUNLARIYLA ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİ

2023 yılında karaciğer yetmezliği ve siroz teşhisiyle tedavi görmeye başlayan Ufuk Özkan, uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Tedavi süreci yakından takip edilen sevilen oyuncu, başarılı bir karaciğer nakli ameliyatı geçirdi.

Zorlu süreci geride bırakan Özkan, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden hayranlarıyla buluştu. İyileşme sürecini tamamlayan ünlü oyuncu, setlere ve tiyatro sahnelerine dönerek kariyerine kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

Ekranların unutulmaz "Cevahir"i Ufuk Özkan'ın sağlık sorunlarının ardından yeniden projelere dönmesi, sevenlerini sevindirdi.

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