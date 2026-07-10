Ufuk Özkan doktorundan onay aldı! Son hali dikkat çekti

"100 ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLACAK" Yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen oyuncu, konuşmasının devamında ise "Ağustos ayında 100 tane nikâh yapacağız. Onların şahidi olacağım. Burası panayıra dönecek" dedi. Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gitmesi ve yeniden çalışmaya başlaması sevenlerini sevindirdi. Ünlü oyuncunun son hali ise kısa sürede gündem oldu.

CEVAHİR KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Ufuk Özkan, yıllardır rol aldığı başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle "Geniş Aile" dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme geldi.

11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan, aslen Samsunlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Özkan, oyunculuk kariyeri boyunca tiyatro sahnelerinin yanı sıra çok sayıda dizi ve sinema projesinde yer aldı.

Başarılı oyuncu, "Emret Komutanım" dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken, asıl büyük çıkışını "Geniş Aile" dizisiyle yaptı. Dizide hayat verdiği Cevahir karakteri, televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına girdi. Ufuk Özkan, "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Tatlı Hayat" ve "Ölümsüz Aşk" gibi birçok yapımda kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu ayrıca "Geniş Aile: Yapıştır" ve "Sen Sağ Ben Selamet" filmlerinde de rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Özkan, "Aileler Yarışıyor" programının sunuculuğunu üstlendi.