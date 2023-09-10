HaberlerGaleriÜçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi
Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi
8 yıllık aşk orucunu bozan Çağla Şıkel gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. İlişkilerine ikinci bir şans daha veren çift önceki akşam el ele görüntülendi. Daha önce üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Çağla Şıkel'den evlilik sorularına cevap geldi.
Giriş Tarihi: 10.09.2023 15:48Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 15:48