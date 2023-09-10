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Haberler Galeri Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi

Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi

8 yıllık aşk orucunu bozan Çağla Şıkel gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. İlişkilerine ikinci bir şans daha veren çift önceki akşam el ele görüntülendi. Daha önce üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Çağla Şıkel'den evlilik sorularına cevap geldi.

Giriş Tarihi: 10.09.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 15:48
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Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıdı.

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Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi

Bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikiliden Şıkel, geçen haftalarda 8 yıllık aşk orucunu bozdu.

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Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi

Ünlü model ve sunucu Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili geçen aylarda baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.

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Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi

İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Kuruçeşme'de bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kameraların karşısına geçerek, sürpriz birlikteliklerini ilan etmişti.

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Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı! Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması geldi

Daha sonra Etiler'de objektiflere yansıyan Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" cevabını vermişti.