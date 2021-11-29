Üç Kuruş’un Konyalı'sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

Üç Kuruş dizisi ilgiyle izlenirken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin rol aldığı dizide genç internet korsanı Konyalı karakterine hayat veren Alişan Uğur, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. 14 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Uğur'un babası bakın hangi ünlü isim çıktı.