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Haberler Galeri Üç Kuruş’un Konyalı'sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

Üç Kuruş’un Konyalı'sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

Üç Kuruş dizisi ilgiyle izlenirken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin rol aldığı dizide genç internet korsanı Konyalı karakterine hayat veren Alişan Uğur, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. 14 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Uğur'un babası bakın hangi ünlü isim çıktı.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:35
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Üç Kuruş’un Konyalı’sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünü paylaştığı Üç Kuruş ilgiyle izlenirken, dizinin oyuncuları da sosyal medyaya damga vurdu.

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Üç Kuruş’un Konyalı’sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

Üç Kuruş'ta, bilgisayar ve yasal olmayan siteler konusunda uzman bir karakter olan Konyalı karakterine hayat veren Alişan Uğur aynı zamanda ünlü müzisyen ve oyuncunun oğlu çıktı.

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Üç Kuruş’un Konyalı’sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

İşte Üç Kuruş'un yıldızı Alişan Uğur ve birçok ünlü ismin babası…

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Üç Kuruş’un Konyalı’sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

FADİK SEVİN ATASOY VE BABASI SÖNMEZ ATASOY

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Üç Kuruş’un Konyalı’sı Alişan Uğur’un babası herkesi şaşırttı! Bakın kimin oğlu çıktı

FADİK SEVİN ATASOY VE BABASI SÖNMEZ ATASOY