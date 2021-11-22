Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları olay oldu! Hakkındaki gerçek şaşırttı

Üç Kuruş dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları sosyal medyaya damga vurdu. Dizide herkesten sakladığı intikamının peşinde koşan ve Kartal ile ortak mazilerinin esiri olan seri katil İrfan karakterine hayat veren Diren Polatoğulları oyunculuğuyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun memleketi şaşırttı.