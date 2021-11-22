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Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları olay oldu! Hakkındaki gerçek şaşırttı

Üç Kuruş dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları sosyal medyaya damga vurdu. Dizide herkesten sakladığı intikamının peşinde koşan ve Kartal ile ortak mazilerinin esiri olan seri katil İrfan karakterine hayat veren Diren Polatoğulları oyunculuğuyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun memleketi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 16:30
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Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları olay oldu! Hakkındaki gerçek şaşırttı

Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı seri katil İrfan karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları, tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları olay oldu! Hakkındaki gerçek şaşırttı

Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Polatoğulları'nın özel hayatı mercek altına alındı.

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Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları olay oldu! Hakkındaki gerçek şaşırttı

İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun memleketi şaşırttı. İşte Diren Polatoğulları ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları olay oldu! Hakkındaki gerçek şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları olay oldu! Hakkındaki gerçek şaşırttı

Pınar Deniz – Adana