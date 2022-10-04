Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şoke etti

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Özgü Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kariyerindeki yükselişini hızla sürdüren Kaya oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın estetiksiz halini görenler ise şaşkına döndü. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...