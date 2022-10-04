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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şoke etti

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şoke etti

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Özgü Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kariyerindeki yükselişini hızla sürdüren Kaya oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın estetiksiz halini görenler ise şaşkına döndü. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 04.10.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:46
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya’nın estetiksiz hali şoke etti

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya’nın estetiksiz hali şoke etti

Sosyal medyanın da gündemine oturan Kaya'nın estetik hali ise şaşkına çevirdi.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya’nın estetiksiz hali şoke etti

İşte Özgü Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya’nın estetiksiz hali şoke etti

Dilan Çiçek Deniz

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı pes dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Özgü Kaya’nın estetiksiz hali şoke etti

Dilan Çiçek Deniz