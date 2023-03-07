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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Güzel oyuncu Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Kaya özel hayatıyla da gündeme oturdu. Uzun süredir aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran güzel oyuncu gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. İşte Üç Kız Kardeş'in yıldızı Özgü Kaya'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:42
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Özgü Kaya kariyerinde zirveye çıktı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Ekranın en sevilen oyuncularından biri haline gelen Kaya özel hayatıyla da mercek altına alındı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Uzun süredir aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal ile kısa süre önce yollarını ayıran güzel oyuncu Üç Kız Kardeş'teki rol arkadaşına gönlünü kaptırdı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

İşte Özgü Kaya'nın sevgilisi...

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

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