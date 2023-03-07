Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Güzel oyuncu Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Kaya özel hayatıyla da gündeme oturdu. Uzun süredir aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran güzel oyuncu gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. İşte Üç Kız Kardeş'in yıldızı Özgü Kaya'nın sevgilisi...