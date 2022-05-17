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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Üç Kız Kardeş'de canlandırdığı Türkan karakteriyle bu sezonun en çok konuşula isimlerinden olan Özgü Kaya, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Kaya, yeni dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın estetiksiz halini görenler ise şaşkına döndü. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:40
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Bir anda sosyal medyanın da gündemine oturan Kaya'nın estetik hali ise şaşkına çevirdi.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

İşte Özgü Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gökçe Eyüboğlu

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gökçe Eyüboğlu