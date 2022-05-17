Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Üç Kız Kardeş'de canlandırdığı Türkan karakteriyle bu sezonun en çok konuşula isimlerinden olan Özgü Kaya, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Kaya, yeni dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın estetiksiz halini görenler ise şaşkına döndü. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...