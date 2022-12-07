Tuzak’ın Çınar'ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

Tuzak'ın Çınar'ı Akın Akınözü ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adını geniş kitlelere duyuran Akınözü Tuzak dizisiyle bir kez daha gündeme oturdu. Akınözü'nün annesinin de oyuncu olduğu bilinirken babasının kim olduğu merak konusu oldu. İşte Akın Akınözü'nün babası...