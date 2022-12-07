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Haberler Galeri Tuzak’ın Çınar'ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

Tuzak’ın Çınar'ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

Tuzak'ın Çınar'ı Akın Akınözü ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adını geniş kitlelere duyuran Akınözü Tuzak dizisiyle bir kez daha gündeme oturdu. Akınözü'nün annesinin de oyuncu olduğu bilinirken babasının kim olduğu merak konusu oldu. İşte Akın Akınözü'nün babası...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 16:55
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Tuzak’ın Çınar’ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Akın Akınözü Tuzak dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuzak’ın Çınar’ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

Akınözü'nün annesinin de oyuncu olduğu bilinirken babasının kim olduğu merak konusu oldu.

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Tuzak’ın Çınar’ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

İşte Akın Akınözü'nün babası...

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Tuzak’ın Çınar’ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

BERK OKTAY VE BABASI

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Tuzak’ın Çınar’ı Akın Akınözü’nün annesini herkes tanıyordu! Babası bakın kim çıktı

BERK OKTAY VE BABASI