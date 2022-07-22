22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tuvana Türkay'la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

Tuvana Türkay'la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

Didem Sarı ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlayan iş insanı İzzet Antebi'yi eski eşi çok kötü ifşa etti. Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yazışmaları gün yüzüne çıkan iş insanı ilk defa konuştu. Antebi ile Şıkel dava açmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 15:35
  • 1
  • 23
Tuvana Türkay’la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Tuvana Türkay’la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

Didem Sarı şu günlerde Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski eşiyle Çağla Şıkel'in Instagram mesajlarını ifşa etti.

  • 3
  • 23
Tuvana Türkay’la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

"BÜTÜN GECE AKLIM SENDEYDİ"

Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği, Şıkel'in ise "Bütün gece aklım sendeydi" mesajı attığı gündemde...

  • 4
  • 23
Tuvana Türkay’la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

İZZET ANTEBİ ÇOK SİNİRLİ

İş insanı İzzet Antebi yaşananlar sonrası Posta'ya açıklama yaptı.

  • 5
  • 23
Tuvana Türkay’la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

"ESKİ EŞİME DAVA AÇACAĞIM"

Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığı gündemde olan iş insanı açıklamasında şunları söyledi: