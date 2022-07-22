Tuvana Türkay'la aşk yaşamıştı! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ile Çağla Şıkel’in mesajlarını ifşa etti! Suskunluğunu bozdu

Didem Sarı ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlayan iş insanı İzzet Antebi'yi eski eşi çok kötü ifşa etti. Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yazışmaları gün yüzüne çıkan iş insanı ilk defa konuştu. Antebi ile Şıkel dava açmaya hazırlanıyor.