26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

Kağıt Ev dizisiyle izleyici karşısına çıkan Tuvana Türkay, bir sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan paylaşıma isyan etti. Estetiksiz fotoğraflarının yayınladığı gönderide kullanılan ifadelere ateş püsküren Türkay, açtı ağzını yumdu gözünü. Adeta çileden çıkan Türkay, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" dedi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:50
  • 1
  • 114
Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğrafını yayınlanan bir sosyal medya hesabındaki yoruma tepki gösterdi. Türkay ayrıca, Onur Tuna ile başrolünü paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin gala gecesinde yaşanan 'gaf' olayıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 114
Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, ünlü oyuncu sessiz kalmadı. Türkay, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim." dedi.

  • 3
  • 114
Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

"BENİMLE ARTIK UĞRAŞMAYIN!"

30 yaşındaki oyuncu, "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz.

  • 4
  • 114
Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim.

  • 5
  • 114
Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim. Aradan geçmiş 11 yıl! E yeter be kardeşim! Bir de sayfa sahibinin de gerçekten doktor olması! Size gelip işlem yaptırsak en çok bizi mi kayıracaktınız.