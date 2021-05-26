Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!

Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim. Aradan geçmiş 11 yıl! E yeter be kardeşim! Bir de sayfa sahibinin de gerçekten doktor olması! Size gelip işlem yaptırsak en çok bizi mi kayıracaktınız.

