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Tuvana Türkay ateş püskürdü! Estetik iddialarına isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim!
Kağıt Ev dizisiyle izleyici karşısına çıkan Tuvana Türkay, bir sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan paylaşıma isyan etti. Estetiksiz fotoğraflarının yayınladığı gönderide kullanılan ifadelere ateş püsküren Türkay, açtı ağzını yumdu gözünü. Adeta çileden çıkan Türkay, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" dedi.
Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:50
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